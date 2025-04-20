歷史性一刻！ 苗栗南庄拍攝到石虎身影

林業及自然保育署新竹分於南庄地區架設的紅外線自動相機，拍攝到石虎身影。（圖由林業及自然保育署新竹分署提供）

2025/04/20 16:10

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣是石虎重要棲地，過去全縣18鄉鎮市中，竹南、南庄、泰安3鄉鎮無石虎拍攝記錄。不過，林業及自然保育署新竹分署近日回收南庄地區架設的紅外線自動相機，拍攝到石虎影像，對於石虎族群分布的研究具有重大意義。

新竹分署為掌握淺山地區野生動物活動情形，與南庄賽夏族人合作，培力族人進行自動相機架設與監測作業，於轄管範圍執行多項調查計畫，去年10月至12月間共計於南庄鄉架設14台紅外線自動相機，近日檢視回收相機資料，除有食蟹獴、黃喉貂及台灣野山羊等多種保育類野生動物入鏡，另有2處拍攝到石虎畫面。

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新竹分署表示，石虎為瀕臨絕種保育類野生動物，主要分布在苗栗、台中及南投地區。根據以往調查資料顯示，苗栗地區竹南鎮、南庄鄉與泰安鄉等地並無石虎拍攝紀錄，如今於南庄鄉記錄到石虎影像，對於石虎族群分布的研究具有重大意義，也突顯該區域生態系完整性及棲地保育的重要性。

新竹分署表示，除了南庄，分署另於新竹縣橫山鄉也有相機捕捉到石虎活動紀錄。且南庄鄉當地原住民耆老曾提及，該區過去有過石虎目擊訊息，只是沒有留下影像，如今透過科技監測設備加以印證，顯示石虎分布已由苗栗核心棲地逐步擴展至周邊淺山區域。

而值得關注的是，此次拍攝到石虎的點位，皆距離在地推動國有林木永續生產的伐區不到100公尺，顯示小面積、分區伐採的林業經營管理模式對野生動物並無負面影響，能兼顧保育與經營，為未來森林經營策略提供重要實證參考。

除了石虎，自動相機也拍攝到黃喉貂等多種野生動物。（圖由林業及自然保育署新竹分署提供）

新竹分署為掌握淺山地區野生動物活動情形，與南庄賽夏族人合作，培力族人進行自動相機架設與監測作業。（圖由林業及自然保育署新竹分署提供）

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