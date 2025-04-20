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    北市樂儀旗舞齊聚17校亮相 《玫瑰少年》驚艷全場

    教育局表示，活動適逢性別平等教育日，特別邀請全國中等學校啦啦隊錦標賽冠軍—衛理女中以動感舞蹈與精準隊形變換，為活動揭開序幕。（記者劉詠韻攝）

    教育局表示，活動適逢性別平等教育日，特別邀請全國中等學校啦啦隊錦標賽冠軍—衛理女中以動感舞蹈與精準隊形變換，為活動揭開序幕。（記者劉詠韻攝）

    2025/04/20 16:12

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市樂儀旗舞今（20）日上午在和平籃球館隆重登場，今年以「樂儀旗心 平權共舞」為主題，來自北市、新北市及新竹市共17所學校的集樂隊、儀隊與旗隊發揮各自專長，活動同時結合「性別平等教育日」提供學生展現技藝與創意的舞台，更象徵樂儀旗文化於台北市的延續與創新，並傳遞多元、尊重與平權的核心價值。

    教育局表示，今適逢4月20日性別平等教育日，邀請全國中等學校啦啦隊錦標賽冠軍—衛理女中以動感舞蹈與精準隊形變換，以展現力與美的結合，為活動揭開序幕，傳遞對多元與包容價值的支持；本次活動邀來包括衛理女中啦啦隊、師大附中儀隊、景美女中樂儀旗隊、成功高中儀隊、士林高商樂儀旗隊、新竹女中儀隊、南湖高中儀隊、中正高中樂儀隊、莊敬高職儀旗隊、北一女中樂儀旗隊、開南中學儀隊、竹光國中樂旗隊、泰北高中儀隊等學校。

    教育局介紹，建國中學與中山女中壓軸演出作為推動性別平等教育法的重要契機《玫瑰少年》，2校聯合演繹台灣經典作品，期許藉由音樂傳遞蘊含的性別平等精神，打造友善、沒有歧視的學習環境，表演結束後隨即獲得台下觀眾的熱烈掌聲。

    現場並設有性別平等宣導攤位、國軍人才招募中心以及各校靜態陳展，供民眾深入了解樂儀旗文化的發展歷程，及提供豐富的互動體驗。

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