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    強化氣象預報能力 氣象署規劃「新竹氣象科學園區」

    氣象署第六代高速運算電腦。（資料照）

    氣象署第六代高速運算電腦。（資料照）

    2025/04/20 15:56

    〔記者林志怡／台北報導〕為強化我國氣象預報能力，中央氣象署除精進預報模式、導入AI技術外，也持續補強硬體設施。中央氣象署長呂國臣指出，氣象署目前積極規劃「新竹氣象科學園區」，相關建築物機房預算約5億元，後續第7代至第9代超級電腦預計設置在園區內，且該園區除作為機房，也會支援氣象科普宣傳教育等事宜。

    中央氣象署表示，為強化災害預警和氣象預報能力，氣象署持續建置先進氣象觀測及遙測設備、引進先進運算能力，發展AI氣象應用，目前已在署本部建置第6代高速運算電腦系統，並於去年啟用，區域模式水平解析度自原本的3公里提升至1公里，颱風路徑預報每年提升2%。

    呂國臣指出，第6代超級電腦建置完成後，考量台北機房空間有限，需要更大的機房因應算力需求，氣象署規劃建置新的機房，而「數值天氣測報高速運算電腦建設計畫」已獲行政院原則同意辦理，經考量可用空間、網路環境等條件，選擇在新竹氣象站建置園區，建築物及機房預算約5億元。

    此外，呂國臣說明，第7代至第9代的超級電腦規劃設置於新竹氣象科學園區內，且園區主要任務除作為機房外，也包括新竹氣象站原有的基本服務、支援氣象科普宣傳教育等事宜，且新的超級電腦建置後，也會和署本部原有的機房互相支援，應對研究、日常作業、產業服務需求。

    呂國臣也提到，氣象的AI運用需要有合適的資料，氣象署在過去百餘年已累積許多觀測資料，但要導入AI系統使用仍需要進一步處理，且還要有足夠的算力才能訓練大型天氣預報模型，並達到更精確的預報效果，另氣象署也與國科會、輝達及學界合作，持續發展更高解析度的AI預報模型。

    另，透過發展AI氣象測報業務，建立新世代氣象測報模式，可提升全球模式天氣預報準確度6％，區域模式颱風路徑120小時預報準確度提升12％；新竹氣象科學園區規劃、設計及監造委託服務案，預計於11月辦理營造與機電採購案。

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