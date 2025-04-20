台東慢食節連2天登場 數千人享美食

台東慢食節在成功鎮海濱公園舉辦。（記者黃明堂攝）

2025/04/20 15:46

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣府昨天及今天在成功鎮海濱公園舉辦今年首場慢食節「採集餐桌：潮間流域篇」，透過慢食廚人巧手、轉換採集而來的潮間風味，讓遊客體驗東海岸的豐饒。

活動由在地「成功國小合唱團」拉開序幕，全天候的慢食集、慢食器、慢食導、慢食遊，2天各有1場預先售票遊程，請到最年輕的手鏢旗魚手、與在地老店二代業者，帶大家走入魚市、登船出海，認識成功漁業歷史。

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免費入場「慢食集」區，集結40組料理人、農友、工藝品牌，以「採集記憶、採集潮間、採集山田」3大主題，展現台東山海特色，例如以海女採集的潮間帶海菜、螺貝做成「海女ina的四月套餐」，以及海菜加入米穀粉、在地馬鈴薯取代肉品，製成全蔬、無麩質「海菜米煎餅」，更有部落廚人，以長輩技藝，重新復刻、創新傳統「炙燒Siraw飯糰」。

台東縣政府表示探索飲食文化、料理人集體創作，是慢食節籌備過程重要一環，參與人數達3000人次，以當令食材為主角，海草蛋糕、鵝頸藤壺、海女飯糰、鬼頭刀鹹派、椰風手工冰淇淋、茄汁三點魚小米飯等，將山海風土濃縮成限定當令料理。

台東慢食節中原住民傳統美食阿粨。（記者黃明堂攝）

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