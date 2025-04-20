《茶金》劇中的北埔古樸石橋遭撞毀 地方盼修復

新竹縣北埔鄉大坪路上1座約68年歷史的內豐石橋，遭民眾駕車不慎撞壞磚造護欄，當地居民甚感可惜，希望縣府及公所協助按原貌修復。（圖由外坪村長楊文國提供）

2025/04/20 15:38

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣北埔鄉大坪路（竹37鄉道）通往觀音仙水途中，有1座約68年歷史的內豐石橋，造型古樸典雅，也曾出現在公視時代劇《茶金》劇中，昨天遭民眾駕車不慎撞壞磚造護欄，讓當地居民深感可惜，急得向縣府求助，希望協助按原貌修復及拓寬。

北埔鄉外坪村長楊文國表示，昨天清晨約5點，1名到觀音仙水載水的駕車民眾，行經大坪路內豐石橋彎道時，不慎撞壞一面磚造護欄，村民焦急不已，接二連三打電話求助，他立即通報鄉公所及分駐所，警方派員到場拉起警戒帶，提醒用路人注意安全。

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據文史調查，五指山下的北埔鄉外坪村內大坪一帶，早年茶葉、林業、煤礦等產業興盛，因應交通往來需求，於1957年興建了這座拱橋，內豐石橋位於內豐國小舊址附近，經歷逾1甲子，至今仍屹立不搖。

在《茶金》劇中，當吉桑回北埔住家時必經此橋；運鈔車要回到北埔之前，工人會在橋上放鞭炮迎接。

北埔鄉代會副主席李瑞玉也接獲反映。有感於內豐石橋深具歷史價值，而大坪路使用率日漸提高，但橋面狹窄，僅約4～5米寬，因此由觀音仙水住持陳阿龍代表提出申請書，依當地居民建議，希望縣府及公所協助及早按原貌修復，並設法拓寬，以維護用路人的安全。

新竹縣北埔鄉大坪路上1座約68年歷史的內豐石橋，遭民眾駕車不慎撞壞磚造護欄，當地居民甚感可惜，希望縣府及公所協助按原貌修復。（圖由外坪村長楊文國提供）

內豐石橋的造型古樸典雅，曾出現在公視時代劇《茶金》劇中。（圖由外坪村長楊文國提供）

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