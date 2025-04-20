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    上月出現鼬獾狂犬病首例 苗栗公館白鼻心頻現蹤引不安

    苗栗縣公館鄉玉泉村張姓村民住家捕鼠籠近來接續捉到3隻白鼻心。（圖由民眾提供）

    苗栗縣公館鄉玉泉村張姓村民住家捕鼠籠近來接續捉到3隻白鼻心。（圖由民眾提供）

    2025/04/20 15:25

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉玉泉村張姓村民，住家捕鼠籠近來接續捉到3隻白鼻心，由於隔壁仁安村上個月出現鼬獾狂犬病首例，引發地方不安。對此，縣府農業處表示，目前縣內未有白鼻心染狂犬病毒案例，請民眾不要接觸捕捉野生動物，建議通報苗栗縣動物保護防疫所處置。

    農業處於3月14日下午2點多，接獲通報縣道119甲線的公館鄉仁安村路段發現死亡鼬獾，經送檢驗確認，農業部動植物防疫檢疫署3月29日發布該隻死亡鼬獾為狂犬病陽性案例，無人員遭咬傷。

    與仁安村相鄰的玉泉村張姓村民，因住家周邊有農田，習慣在住處放置捕鼠籠捕鼠，未料近來接續3次捕捉到白鼻心，因鄉內出現鼬獾染狂犬病毒首例，讓地方也擔心白鼻心是否也染有狂犬病。

    農業處自然生態保育科表示，縣內自2023年3月迄今總累計13例野生動物驗出狂犬病，皆為鼬獾，包括卓蘭鎮4例，泰安鄉、大湖鄉各3例，及南庄鄉、三義鄉、公館鄉各1例。

    自然生態保育科表示，目前縣內未有白鼻心染狂犬病毒案例，今年3月，農業處也受理苗栗市、後龍鎮、卓蘭鎮、銅鑼鄉、公館鄉等6起白鼻心狂犬病檢驗，也都為陰性。

    農業處呼籲民眾遵守「二不一要」，不要棄養犬貓寵物、不要接觸捕捉野生動物、要每年帶家中犬貓寵物注射狂犬病疫苗，就可避免狂犬病在人與動物間傳播。民眾如不慎遭野生動物或遊蕩犬貓抓咬傷，請以肥皂及大量清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70％酒精消毒後儘速就醫，並通報苗栗縣動物保護防疫所處置。

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