「SEA YOU 海洋的見證與再造」首站高雄登場 宣導海洋保育重要性

「SEA YOU 海洋的見證與再造」巡迴展今天開幕。（記者洪臣宏攝）

2025/04/20 15:07

〔記者洪臣宏／高雄報導〕海洋委員會海洋保育署「SEA YOU 海洋的見證與再造」全國巡迴展今（20）日在高雄捷運美麗島站初登場。海委會主委管碧玲預告，海洋污染防治法及預計今年7月上路的海洋保育法相關子法均已陸續到位，屆時將迎接一個嶄新的時代，也會面臨更大的挑戰。

海保署首次辦理全國性巡迴展覽，以「海洋廢棄物的旅程」為主軸，融合靜態展示與多元互動體驗，包括海洋之家、海漂智慧無人船、微型塑膠實驗室及海洋VR體驗等特色展示，首站高雄捷運美麗島站開幕。

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海洋保育署署長陸曉筠、海洋保育大使小嫻（本名黃瑜嫻）、中央及地方政府代表、海廢再生聯盟、活動協辦單位出席開幕儀式，活動現場使用海廢製成的椅子，讓來賓驚豔不已，管碧玲與參觀的大小朋友互動，親自說明海洋保育重要性。

管碧玲致詞時，以海生館展示受漁網纏繞的藍鯨骨骼標本為啟示，她說，該隻藍鯨被魚網纏繞半年餘後走向死亡，看到牠凹陷的骨骼，不禁落淚，期盼巡迴展能喚起更多人關注海廢問題。

除了海廢製成的椅子，管碧玲還介紹了圍兜兜、桌子、彈珠檯等海廢回收製品，她呼籲能有更多企業投入海廢再生製作，將其轉化為有價值的資源，減少海洋環境負擔。

海保署表示，全國巡迴展覽九月底前依序於高雄捷運美麗島站、桃園海螺文化園區、台中科博館、台北西門紅樓及花蓮文創園區舉辦，每場為期約兩周，展示會場有精美限量海廢再生宣導品及抽獎活動，歡迎共襄盛舉。

海委會海保署今天邀集中央地方政府、夥伴出席巡迴展開幕。（記者洪臣宏攝）

管碧玲介紹海廢再生製成的圍兜兜。（記者洪臣宏攝）

小朋友開心玩海廢製成的桌遊。（記者洪臣宏攝）

海廢製成的桌椅及彈珠檯等，令人驚豔。（記者洪臣宏攝）

海洋保育大使小嫻體驗回收大百科。（記者洪臣宏攝）

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