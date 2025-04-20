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    馬公與嘉義朴子市將締結姊妹市 市長黃健忠赴配天宮擔任副主祭官

    馬公市長黃健忠（左二），應邀參加嘉義朴子市配天宮媽祖聖誕。（馬公市公所提供）

    馬公市長黃健忠（左二），應邀參加嘉義朴子市配天宮媽祖聖誕。（馬公市公所提供）

    2025/04/20 15:18

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市與嘉義縣朴子市將於4月23日，在馬公市公所3樓禮堂，正式舉行締結姊妹市簽署儀式，其中牽線的功臣嘉義朴子市配天宮，今（20）日「媽祖聖誕」舉辦「樸仔媽聖誕祝壽大典」，馬公市長黃健忠伉儷應邀前往，與朴子市長吳品叡共同擔任副主祭官，率市民代表及顧問一行前往虔誠祝壽。

    祝壽典禮遵循古禮進行，壇前供奉三牲五果與鮮花素果，香火鼎盛、鐘鼓齊鳴，場面莊嚴肅穆。陪祭官陣容包括馬公市民代表會主席歐銀花、副主席莊國輝、代表黃旭輝、譚蘭芬、吳武宗、吳志宏，以及市長夫人張書瑜、市長室主任林建勳、市政顧問王哲遠等人，全程恭敬肅立，展現對傳統信仰的尊重與慎重。

    嘉義朴子市配天宮媽祖聖誕遶境活動為當地年度宗教盛事，融合真人藝閣、陣頭遶境、平安糕與祈福小物發送等特色，沿街歡騰不絕，今年更以「丟40台電視」作為贈禮亮點，引發民眾熱烈參與與討論，展現宗教信仰與民俗文化在當代的創新與活力。

    馬公市公所與配天宮情誼深厚，自2023年起陸續捐贈棧板物資與白米予馬公市弱勢家庭，2024年更擴增至8棧板，實質回饋地方。此外，配天宮並與嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會、配天宮文教基金會攜手推動「微型保險計畫」，為馬公市低收入戶、中低收入戶及身心障礙者提供每人最高新台幣50萬元保障，自計畫啟動以來，2年已完成2000人投保，保費由慈善會全額支應，堪為宗教慈善實踐的典範。

    馬公市長黃健忠與市代會主席歐銀花，分送給信徒宗教小物。（馬公市公所提供）

    馬公市長黃健忠與市代會主席歐銀花，分送給信徒宗教小物。（馬公市公所提供）

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