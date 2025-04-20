苗栗火車頭園區4/25開幕 當天中午12點到下午5點半免費入園

苗栗火車頭園區。（記者彭健禮攝）

2025/04/20 15:05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗火車站旁、斥資10億元籌建的「苗栗火車頭園區」，由台鐵公司委外經營，除園區內展示各式經典火車頭滿足鐵道迷，承租廠商也主打貓咪萌寵元素吸客，宣布將於25日開幕，當天中午12點到下午5點半開放免費入園參觀。

苗栗火車頭園區原為台鐵局苗栗機務分駐所轄鐵道文物展示館，2019年時任行政院長蘇貞昌訪視火車站周邊環境再造工程及鐵路一村復甦計畫，見館內保存各式老火車頭，指示整合鐵道文物特色等資源興辦「火車頭園區」，帶動地方觀光發展。

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苗栗火車頭園區建置計畫斥資10億元，由客委會、交通部、內政部國土管理署及台鐵公司共同辦理，去年初辦理竣工典禮，由台鐵公司委外經營，但因原本得標廠商解約等因素，致使開放延遲。不過，經新得標廠商接手檢整，宣布將於25日開幕。

廠商表示，苗栗舊稱「貓裏」，也是石虎重要棲地，因此除了園區內的國寶級CT152蒸汽火車頭進駐的轉車台大廳、12台經典火車頭展示、投煤體驗區、文物展示館等台灣鐵道歷史文物滿足鐵道迷，另規劃貓咪咖啡車、擼貓館、美食、文創商店等休憩空間，盼為旅遊愛好者和貓咪迷營造沉浸式體驗空間。

廠商表示，未來營運方式規劃採入園酌收100元清潔費，可折抵50元部分園區店家消費，縣民享有優惠，相關細節持續與進駐商家討論中。為慶祝開幕，25日開幕當天中午12點到下午5點半開放免費入園參觀。

營運廠商將苗栗火車頭園區營造為「貓咪與火車的邂逅」為主題的特色園區。（記者彭健禮攝）

園區內隨處可見可愛貓咪造型裝置。（記者彭健禮攝）

苗栗火車頭園區將於25日開幕，承租廠商也主打貓咪萌寵元素吸客。（記者彭健禮攝）

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