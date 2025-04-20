本土語言學習結合買菜、音樂 沉浸式教學引發學生興趣

新北市安坑國小以音樂課結合沉浸式教學，兼顧學科內容及本土語文。（圖由教育部提供）

2025/04/20 14:35

〔記者楊綿傑／台北報導〕為提升學生學習本土語言的興趣，教育部國教署自106年起辦理沉浸式教學計畫，藉由多元方式營造語言學習環境，參與學校逐年增加，至去年已有115校956班參與，超過2萬3000名學生受益。教育部表示，在部定或校訂課程中，以本土語言作為課室語言，並結合在地文化、古蹟、習俗等特色，以多元學習方式，鼓勵學生在日常校園環境中自然使用本土語言。

如新北市安坑國小教師楊麗雯以視嗅觸聽等多元的感官刺激學生學習動機，採用音樂課結合沉浸式教學的方式，在課程中帶唱歌曲，再加入食物，透過品嘗豆干體驗，引發學生高度的學習興趣與注意力；並運用分組討論、搶答等教學活動，除學習本土語言的詞彙，更兼顧音樂知能，使學生逐漸能主動以簡短的台灣台語與教師進行對話。

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台北市石牌國中教師林連鍠結合「小田園」課程，以本土語言作為溝通媒介，從植物的特性結合實作經驗引導學生親身接觸農田，亦將俗諺與生命教育與課程結合，孩子於課堂中表示，原來長輩口中「番薯毋驚落塗爛，只求枝葉代代湠」的俗諺，是期勉孩子堅毅成長，更蘊含長輩對子孫的祝福與期勉，藉此更貼近本土文化，也讓語言學習更具深度與情感連結。

教育部表示，為營造深化學習情境，去年透過高雄市深水國小、南投縣過溪國小及新北市中正國小等3所學校試辦，以建置本土語文閱讀角、全校性獎勵機制、本土語文相關表演或競賽，以及課餘時間辦理多元學習活動等方式，增加學生學習興趣。

如高雄市深水國小教務主任車惠純，以建置超市的概念進行學習情境的規劃，讓學生彷彿置身在市場購物，透過學生計算「三粒蘋果加一蕊花菜，總共140箍」，讓學生從遊戲中學習自然對話及互動，在歡笑中展開沉浸式學習。

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