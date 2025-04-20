「阿蘭」回來了！大坑10號步道人氣公仔歸位 重登打卡熱點

以文心蘭為發想設計的可愛公仔，近日已修復歸位。（圖由民眾提供）

2025/04/20 14:33

〔記者許國楨／台中報導〕大坑10號步道人氣公仔「阿蘭」正式回歸啦！這尊以文心蘭為發想設計的可愛角色，近期因遭人惡意破壞短暫「失聯」，引發社群熱議，如今修復完畢歸位，讓許多山友直呼：「終於能打卡補拍了！」同時，另一尊代表麻竹筍的「小麻」公仔也同步完成清潔保養，以煥然一新的模樣再次與大家見面。

台中大坑10號步道因去年7月凱米颱風造成邊坡崩塌及木棧道損壞，原預定封閉至今年6月30日，但清明連假期間驚喜提前開通，消息一出迅速在社群炸開，不少民眾相約衝一波健走，而此次步道除修復工程，沿途更新設4座結合大坑特產的擬人化公仔，包括「小麻」（麻竹筍）、「阿蘭」（文心蘭）、「柚仔」（柚子）與「柑仔」（橘子），成為山林中的療癒風景線。

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其中，「阿蘭」因外型可愛、配色搶眼，一登場即成為拍照打卡的焦點，沒想到才剛亮相沒多久，就因花瓣損壞而遭緊急撤除維修，消息一出讓不少登山客擔心又失望，不少網友留言：「昨天還看到，今天怎麼就不見了？」「是太可愛被帶回家了嗎？」

風景區管理所表示，「阿蘭」確實遭人破壞，已由廠商進行維修，如今順利歸隊，盼大家以行動守護這些可愛的在地代表，也再次呼籲遊客愛惜公共設施、別讓用心設置的裝置藝術成為「消耗品」。

社群平台上也紛紛出現網友貼出與歸位後的「阿蘭」合照，也有山友笑說：「不只修好，還感覺發光了！」而大坑步道的自然美與可愛公仔相輔相成，山友也提醒民眾，下次看到這些可愛公仔記得打卡、記得微笑，也記得手下留情。

另一尊代表麻竹筍的「小麻」公仔也同步完成清潔。（圖由民眾提供）

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