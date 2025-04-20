台東天后宮慶媽祖生 信徒排隊分領5千斤麵條

領麵人龍排到廟外。（記者劉人瑋攝）

2025/04/20 14:26

〔記者劉人瑋／台東報導〕今天媽祖生，台東天后宮今早開始就排滿朝拜信眾，歷來廟方都在今天準備平安麵與湯圓供信眾索取。廟方志工表示，在神明面前眾生平等，學校主任也跟著洗抹布，附近商家、學校都投入，「就是如此，才能將1噸的高麗菜處理完」。

主要帶領處理平安麵的是附近著名的「丸八餐廳」，志工已在一旁排出流水線，煮好的素麵扛到長桌前頭，首先處理的志工負責撈麵，一旁志工立即在桌上放好紙碗，麵盛好就往後推，推到哪位志工面前，該志工就負責上蓋再往後推。從空碗到完整的一碗麵，還經擦拭，中間經過數十人手。

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數百位信眾從廟埕排隊到廟外巷子，有阿嬤級信眾表示，自己50歲起每年此時排隊到現在已20多年，就是期望能夠年年平安。雖然平安麵推出速度再快，也難以同時滿足排隊人龍，一推車麵食才送到阿嬤信眾面前就立即被領光，雖然在大太陽下等了40分鐘又需再等，但信眾仍是甘願。

信眾都是自發協助，有新住民等了10年終於不需要再刻苦工作、較有閒暇才能在今年幫忙，有國小主任則是被說成「平時叫學生打掃，今天輪到她負責洗抹布」，匯集眾人、店家齊心處理光是白麵就5000斤，高麗菜就1公噸切到手軟，但為了地方盛事忙得不亦樂乎。

領麵人龍排到廟外。（記者劉人瑋攝）

天后宮流水線作業。（記者劉人瑋攝）

為了平安麵，太陽再烈也要排，但防曬不能免，手上拿什麼都往頭上戴。（記者劉人瑋攝）

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