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    台中大里上千民眾、師生攜手淨溪 清出近800公斤垃圾

    大里塗城國小學童今天在家長陪同下進行淨溪活動，一起撿垃圾讓河川變乾淨。（記者陳建志攝）

    大里塗城國小學童今天在家長陪同下進行淨溪活動，一起撿垃圾讓河川變乾淨。（記者陳建志攝）

    2025/04/20 14:20

    〔記者陳建志／台中報導〕世界地球日即將來臨，為了保護環境，營造乾淨的河川，台中大里仁化里長陳宗興今天結合志工、塗城國小師生和慈濟師兄師姐，在大里溪、頭汴坑溪交會處的高灘地和堤防進行淨溪活動，大家分工合作，不到3個小時就清出近800公斤的垃圾，讓整個河川變乾淨。

    大里仁化里長陳宗興表示，為了維護大里溪和頭汴坑溪的環境，今年已經是第17年舉行淨溪活動，今天一大早6點多，就結合里內7、800位的環保、防災應變志工、慈濟師兄師姐，加上塗城國小300位的師生和家長，約1千人一起舉辦淨溪活動。

    大家拿著夾子、水桶、垃圾袋，在大里橋到立仁橋間的高灘地和堤防邊撿拾河川區域內的垃圾，在上千位里民和師生、家長合作下，不到3個小時就讓整個高灘地的環境變乾淨，共清出了近800公斤的塑膠袋、寶特瓶、玻璃瓶等大批垃圾。

    大里塗城國小校長劉淑秋表示，這是第4次和仁化里合作舉辦親子淨溪，因4月22日是世界地球日，趁此機會結合學童和家長，以實際行動愛護環境和河川，強調活動不僅是一場環保行動，更是環境教育與品格教育的融合，讓孩子在行動中學習尊重自然、感恩土地，從而培養守護環境的責任感。

    劉淑秋校長指出，學校長期致力營造三好校園，除了淨溪，近年也舉辦讓小朋友認識振坤宮媽祖廟、「鑽轎底」等活動，希望讓學生和家長對於社區有認同感、凝聚感。

    大里仁化里環保志工隊，今天動員志工進行淨溪，清出大批垃圾。（記者陳建志攝）

    大里仁化里環保志工隊，今天動員志工進行淨溪，清出大批垃圾。（記者陳建志攝）

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