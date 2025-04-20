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    「駕」厲害！8年級女代駕獲金安獎 豪車手排車駕馭自如

    女代駕陳凱姿獲交通部金安獎。（記者張軒哲攝）

    女代駕陳凱姿獲交通部金安獎。（記者張軒哲攝）

    2025/04/20 14:25

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市8年級生代駕陳凱姿，打破男生比較會開車的刻板印象，憑藉專業駕駛與細心服務榮獲交通部金安獎，成為防制酒駕的隱形女英雄，4年前她加入代駕行業，無論豪車或手排車，皆駕馭自如。聽到夜歸人一句「謝謝，有你，我安全到家」是最大鼓勵。交通局長葉昭甫表示，台中目前有67位取得酒後代駕推薦標章的駕駛人，「代駕」從冷門職業蛻變為交通安全守護者。

    陳凱姿說，代駕以男性居多，她是少數女性從業人員，克服日夜顛倒的挑戰，從餐飲業轉行到代駕，每天接觸各類型客人，曾服務一位酒後吐真言的女客人傾訴感情困擾，經她關心勸解後，隔日收到女客人感謝簡訊，告知已和與男友復合，讓她深感欣慰，也有開名車老闆常預約代駕，肯定她穩健駕駛，改變女生駕馭汽車能力的偏見。

    陳凱姿說，隨著社會對預約代駕接受度提高，市場規模逐年擴大，除了酒後代駕，還有學子、長者就醫接送、長途行程代駕等各種任務。酒後代駕夜間是高峰期，出發前先確認乘客現況，若意識不清建議徵詢同行友人陪同，或詢問家人聯絡方式，避免意識不清無法喚醒，飲酒客人因情緒易波動，採較為柔性及關懷態度，建立一套「待客之道」，期盼以自己的經驗和努力，讓更多人認識並信賴代駕服務。

    葉昭甫指出，酒駕自傷也傷人，強力取締仍有心存僥倖民眾酒駕，法理不容，市府反酒駕深入餐廳等場所宣導到嚴厲執法多管齊下，與交通部推動代駕推薦標章，提供民眾及愛車安全及安心服務，降低因酒後駕車帶來的道路事故風險，飲酒後的駕駛者選擇代駕避免釀成遺憾。

    女代駕陳凱姿榮獲金安獎。（記者張軒哲攝）

    女代駕陳凱姿榮獲金安獎。（記者張軒哲攝）

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