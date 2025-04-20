台灣挺進休士頓機器人世界大賽決賽 組台美聯隊將對戰中國

隊員維修受損的底盤及麥克納姆輪。（圖由台灣機器人代表隊提供）

2025/04/20 14:10

〔記者蔡文居／台南報導〕台灣機器人代表隊於美西時間4月18日打完10場世界大賽資格賽後，以優異的成績在來自世界各地256個隊伍中脫穎而出，這群台灣小將即將與美國密西根州代表隊同組聯盟，於美西時間4月19日往最後的決賽邁進。

台灣機器人代表隊表示，依賽程表，台美聯隊應該會與中國上海代表隊對壘，預期雙方都會把剩餘的戰力都投入在這場比賽中，屆時將會是一場精彩可期的賽事。

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教練吳佩穎及指導老師楊文正表示，由台南地區的北門高中、台南一中、新營高中、港明中學及麻豆國中所組成的台灣代表隊，在開幕戰前機台就因運輸問題受損。在10場資格賽中，機台又被其他隊伍高速衝撞2次，導致底盤麥克納姆輪及渦桿馬達受損，還好機台是隊員自己設計建造，所以都可以在第一時間換上備用品並做完程式調校後立刻上場。

機台主要設計者北門高中的顏又豈說，每次機台受損後，雖然都很心急，但夥伴間默契很好，感覺好像在手術台上一樣，大家雖然緊張到額頭都冒著汗，但最後都可以快速修復好機台並上場比賽，機台裁判幾次到訪時看到他們能快速完修，也覺得不可思議。

負責跨隊策略整合的李依靜、楊婷安同學說，進決賽後所有隊伍的得分能力相近，所以會在依隊伍得分專長協調出最佳策略，希望能替台灣搬回大獎。

台灣小將在在賽場上盡全力比賽。（圖由台灣機器人代表隊提供）

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