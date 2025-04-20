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    松山慈祐宮辦「天上聖母聖誕三獻大典」 再捐北市大型水箱消防車

    松山慈祐宮再捐大型水箱消防車給北市，市長蔣萬安代表受贈。（記者姚岳宏翻攝）

    松山慈祐宮再捐大型水箱消防車給北市，市長蔣萬安代表受贈。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/04/20 14:17

    〔記者姚岳宏／台北報導〕松山慈祐宮今舉辦恭祝天上聖母聖誕三獻大典，並進行捐贈台北市消防局大型水箱消防車儀式，由台北市長蔣萬安頒贈感謝狀，台北市消防局表示，本次捐贈大型水箱消防車，可讓消防人員能夠在第一時間內迅速到達火災現場，進行初期火災搶救及人命救助等工作，為救災任務不可或缺之車種，將有助於提升北市救災能量。

    台北市消防局表示，松山慈祐宮為北市極負盛名之廟堂，秉持著「天上聖母」慈悲為懷、救世濟民的精神，歷年來已捐贈消防局救護車27輛、雲梯消防車1輛、水箱消防車3輛、運輸車1輛及各式救災救護器材，讓消防弟兄執行各種災害搶救任務與緊急救護工作，可以無後顧之憂的持續進步與突破。

    今年松山慈祐宮特別再集合善款，捐贈大型水箱消防車1輛予消防局運用，市長蔣萬安特別表達衷心感謝，可有效提升北市執行各類災害時的救援能力及消防救災安全。

    消防局指出，經統計，台北市消防局自1999年年6月1日「金鳳凰專責救護隊」 成立以來，累計至今已有1770位到院前心肺功能停止 患者（OHCA）康復出院，此外，松山慈祐宮捐贈之救護車於去（113）年共執行2萬4518趟勤務，並成功救活28名到院前心肺功能停止患者，使其康復出院，這代表有許多家庭因為松山慈祐宮的幫助免於破碎，可謂功德無量，感謝天上聖母的恩澤及四方信眾的愛心。

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