響應世界地球日 雲林故事館策展探討生態永續

雲林故事人協會響應世界地球日舉辦展覽，除介紹3本新書外，故事導覽、更展出行動倡議者對於生態的保護經驗。（記者李文德攝）

2025/04/20 14:15

〔記者李文德／雲林報導〕雲林故事人協會除培訓民眾進行社區繪本外，響應環保生態永續議題，2017年起投入出版相關議題書籍。為響應422世界地球日，協會即日至30日在雲林故事館策展，以故事分享、導覽等帶領民眾探討生態平衡議題，會中也發表3本環境議題相關新繪本，盼引起更多人對於生態永續的共鳴。

雲林故事人協會創辦人唐麗芳指出，現在地球的各種現象，不論是自然循環或者人為影響，都已經是與民眾們息息相關，因此2011年協會開始以環境、生態永續為目標，出版相關議題的繪本，多年來已有23本原創書籍。其中有10本在2019年開始獲得玉山基金會贊助協會《爬一座故事山閱讀推廣計畫》，迄今為止含原創及再版書籍，已印製2萬1000冊。

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唐麗芳表示，此次發表有新書《竹君子》、《種希望的人》及《濕地我的家》，前者主要描述以竹伐木的倡議，分享竹與現在科技結合的未來應用，第二本則是分享行動家、倡議者如何實際以行動達到永續生態目的；第三本繪本則是以高美濕地彈塗魚為主角，探討外來種「互花米草」對於溼地物種的危害及挑戰。

唐麗芳表示，除新書發表會，在雲林故事館中更針對世界地球日策展，除了以協會7本原創探討多元物種、生態平衡的繪本作為主題展導覽外，更是在故事館周邊設置行動倡議者的生態保護經驗，如喜願咱糧俱樂部的「種籽方舟」，如何推動保種運動；雲林縣人智學自然農法協會倡議的「太陽蜂巢」，如何解決人蜂共存的議題。

唐麗芳表示，盼讓民眾除了看、聽故事之外，也能知道其實生態永續平衡，也可以落實在生活上。展期至4月30日為止，歡迎民眾一起來深入了解如何維護地球生態。

雲林故事人協會響應世界地球日舉辦展覽，除介紹3本新書外，故事導覽、更展出行動倡議者對於生態的保護經驗。（記者李文德攝）

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