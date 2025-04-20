貢寮賞鳥熱點田寮洋 尖尾濱鷸、紅胸濱鷸現蹤

被國際自然保護聯盟紅皮書列為全球易危物種的尖尾濱鷸，4月出現在田寮洋。（圖由陳明芫提供）

2025/04/20 14:10

〔記者董冠怡／新北報導〕貢寮區賞鳥熱點田寮洋，是候鳥秋季南遷度冬抵達台灣的首站，也是春季北返繁殖地前最後的補給站，市府農業局表示，透過輔導在地農友進行友善耕作，營造多樣棲地類型，紀錄顯示田寮洋鳥種現達367種，另依4月鳥類調查，被國際自然保護聯盟紅皮書列入易危物種的尖尾濱鷸、近危的紅胸濱鷸都在當地現蹤。

農業局指出，現蹤田寮洋的候鳥種類多元，包括雁鴨科的小水鴨、花嘴鴨、琵嘴鴨，鷸鴴家族的小環頸鴴、田鷸、高蹺鴴、鷹斑鴿，鶺鴒科的東方黃鶺鴒等，以及大白鷺、中白鷺、黃頭鷺等鷺鷥類，稀有大型冬候鳥白額雁、豆雁。

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農業局提到，與秋冬相比，春季的鷸鴴家族鳥種比例較為增加，小環頸鴴、高蹺鴴、鷹斑鷸、田鷸、小辮鴴等都是常見「嬌」客；冬季台灣較少見鳥種如過境鳥長趾濱鷸、尖尾濱鷸、丹式濱鷸、黃頭黃鶺鴒、跳鴴等，在春天的田寮洋有機會看到。

人禾環境倫理發展基金會保育處長薛博聞說，田寮洋插秧期較其他地區晚，目前秧苗較小，春候鳥棲息田間時較易被民眾觀察到，依據4月份鳥類調查顯示，尖尾濱鷸、紅胸濱鷸都曾現蹤，除了呈現候鳥在遷徙過程中的路線選擇，也與田寮洋具有多樣化及友善棲息環境息息相關。

此外，如今還可見其他鳥類，像是保育類猛禽黑鳶、留鳥台灣藍鵲、黑頭文鳥等活動變得更為頻繁，夏候鳥如杜鵑科的噪鵑、北方中杜鵑也開始現蹤。

農業局長諶錫輝補充，為了推動保育與支持在地農業發展，輔導農民轉作友善耕作，成立友善農產品牌「信鳥到站」，並以生產的「羽豐米」磨製米穀粉，搭配動物福利蛋製作蛋捲，每桶訂價260元，即日起至5月10日「世界候鳥日」，1次購買3桶優惠價750元、4桶1000元加贈「小環頸鴴杯墊」，詳細資訊可至人禾環境倫理發展基金會網站查詢。

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