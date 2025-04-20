旗津天聖宮媽祖誕辰 同步發放物資關懷弱勢

旗津天聖宮媽祖誕辰慶典42年歷史，同步發放物資關懷弱勢，由旗津國小太鼓表演揭開序幕。（圖由旗津區公所提供）

2025/04/20 14:04

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄旗津區的重要信仰中心旗津天聖宮，今（20）日上午10時，隆重舉辦媽祖聖誕慶典暨公益關懷活動，關懷活動邁入第42年，旗津天聖宮持續推動信仰結合社會服務，每年均主動發起對弱勢族群的關懷與物資發放，多次榮獲高雄市政府頒發績優宗教團體表揚。

現場舉辦「分享平安壽麵」活動，邀請民眾共食象徵平安與長壽的壽麵，一同感念媽祖護佑之恩，活動並設有多樣在地小吃與茶飲，打造融合文化、信仰與社區溫情的慶典氛圍，民政局副局長蔡翹鴻也一起參與公益活動。

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媽祖聖誕慶典暨公益關懷活動，由旗津國小太鼓隊表演揭開序幕，象徵地方文化傳承與青年學子的活力，活動現場同時舉辦救濟品發放活動，關懷在地弱勢家庭，落實社會照顧，讓媽祖慈悲之德與鐘老師的助人理念，持續發光發熱。

旗津天聖宮表示，宗教信仰不僅是精神寄託，更能轉化為實際的行動力，透過持續不懈的公益服務，讓信仰走入生活，讓愛擴散於社區，盼望在信眾與各界支持下，未來持續為旗津地區注入更多正向力量，實踐「以善為本、以愛為行」的信仰理念。

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