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    親子樂當1日玩具志工 賦予二手玩具新生命

    家長簡媽媽（右1）與女兒及女兒同學參與玩具志工體驗，直呼原來分類的工作不容易，但能讓玩具發揮最大價值、創造善的循環，很有意義。（圖由新北社會局提供）

    家長簡媽媽（右1）與女兒及女兒同學參與玩具志工體驗，直呼原來分類的工作不容易，但能讓玩具發揮最大價值、創造善的循環，很有意義。（圖由新北社會局提供）

    2025/04/20 13:37

    〔記者陳奕劭／新北報導〕學習讓舊玩具不再只是被淘汰！來自新北市媽咪寶貝婦幼發展協會的30多位家長與小朋友近日經新北市志願服務推廣中心安排，來到新北玩具銀行物流中心體驗「一日玩具志工」，從清潔、整理、分類、分裝，賦予舊有的玩具新生命。

    家長與小朋友到玩具物流中心體驗「一日志工」，15歲以上學生志工與家長，負責大型玩具的分類與裝箱，15歲以下小志工，負責玩具清潔與裝袋。一日玩具志工、三峽國中周同學表示，雖然分類玩具複雜不容易，但想到玩具能送往需要的孩子，便覺得過程很值得；安溪國中張同學分享，很多玩具細小、難以拆裝，體會到光是擦玩具就很辛苦，但也讓他感受到只要每個人都做一點，就可以為地球和他人盡一份心力。

    家長簡媽媽與女兒整理玩具與分類花超過1個小時，她說「能讓玩具發揮最大價值、創造善的循環，太有意義了」。

    「這些小朋友9成領有志工服務手冊」新北市媽咪寶貝婦幼發展協會理事長周曉梵指出，不分年齡都可為社會服務，不只捐玩具分享愛，當玩具志工可為二手玩具賦予新生命，推薦民間團體申請，「做志工一次，就能體會那份成就感」。

    新北社會局長李美珍表示，「物品可以再生，愛與記憶能延續」，新北市去年度回收3萬8095公斤的二手玩具，成功再生4萬7千多件玩具，民眾如有不需要的玩具，歡迎捐贈至新北市玩具物流中心或TOYOTA全台服務廠的二手玩具回收箱；社會局也協助企業、民間團體規劃志工體驗服務，如有興趣參與，可洽詢新北市志願服務推廣中心專線：（02）2981-9090。

    負責清潔玩具的張同學（右1）分享，很多玩具細小、難以清潔，眉角很多，光是擦玩具就很辛苦。陳同學（左1）則很期待這些玩具擁有下一個主人，且小朋友收到後會覺得開心。（圖由新北社會局提供）

    負責清潔玩具的張同學（右1）分享，很多玩具細小、難以清潔，眉角很多，光是擦玩具就很辛苦。陳同學（左1）則很期待這些玩具擁有下一個主人，且小朋友收到後會覺得開心。（圖由新北社會局提供）

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