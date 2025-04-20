慶祝媽祖聖誕 新北三重義天宮捐278萬垃圾車回饋在地清潔隊

義天宮捐贈三重區清潔隊一輛垃圾車，實質回饋地方、守護市容。（圖由新北環保局提供）

2025/04/20 13:13

〔記者陳奕劭／新北報導〕今天（20日）農曆3月23日是媽祖聖誕日，新北市三重區義天宮為天上聖母舉辦祝壽典禮，更將慈悲化作行動，捐贈三重區清潔隊1輛6立方公尺密封壓縮式垃圾車，總價值約新台幣278萬元，感謝隊員日夜辛勞、守護市容整潔。

市府副秘書長龔雅雯表示，義天宮是三重地區重要的信仰廟宇，長年關懷地方、積極參與公益，去年年底捐贈1輛災情勘查車予新北市政府消防局，今年再度捐贈環保車輛支持第一線清潔隊員。未來民眾在三重區垃圾收運時，可以看見這輛義天宮捐贈的垃圾車，見證信仰力量與市民生活的連結。

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義天宮主任委員劉文川指出，清潔隊每日清晨上工，頂風冒雨維護城市環境，尤其三重區幅員廣大、人口稠密，垃圾清運壓力沉重。秉持「取之於社會，用之於社會」的信念，因此選擇在天上聖母誕辰捐贈，希望以媽祖慈悲護世的精神，成為清潔隊最堅強的後盾。

環保局說，目前新北市已有852輛圾圾車提供收運住，但隨人口持續增長，收運任務日漸繁重，今年度市府預算合計中央補助共編列約3.1億元，將購置107輛清潔車輛與機具。但即使如此，仍有約35輛（4.11%）垃圾車已達15年使用年限，亟需更新汰換，政府將持續更新老舊車輛與裝備，同時也歡迎民間團體捐贈環保相關車輛。

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