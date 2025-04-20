高雄光武國小導護志工 入選角逐全國交通金安獎

高雄光武國小導護志工從媽變嬤，入選角逐全國交通金安獎榮耀。（圖由光武國小提供）

2025/04/20 13:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市光武國小志工何秋月因3個孩子讀光武國小，加入志工導護團，服務至今竟已超過30個年頭，3個孩子早已離開學校長大成人，但何秋月仍在校園堅守崗位，她和光武國小導護志工團隊，今年獲選代表高雄角逐全國金安獎，導護團內不乏與她一樣從媽媽變成阿嬤志工，熱心無私奉獻。

光武國小導護志工團共48人，平均年齡60多歲，是目前光武國小校園志工團中，平均年齡最大的一團，成立於民國81年，每天早晚不論颳風下雨寒冬酷夏，都協助學生上下學，守護光武國小學生至今已34年。

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從「導護媽媽」到「導護阿嬤」，不少團員見證光武國小志工導護團成立34年，許多老面孔仍堅守崗位，令人感佩 ；光武國小導護志工團獲獎無數，多次榮獲高市與全國志願服務獎勵金銀銅牌，也曾於106年獲得全國交通安全「金安獎」的肯定，今年再次代表高雄市爭取榮耀。

團長鄭惠如說，光武國小志工團服務30年、20年都有，大家把學生當作自己的孩子，每天看著學生平安上學，是志工團一天最快樂的事情，也有不少孩子們長大了，經過學校路口會跟她打招呼，都會讓他們甜在心頭很久。

校長洪碧珠說，志工團長時間的付出與奉獻，是光武學童的福氣，導護志工的付出，更未曾因歲月的累積而減少，可謂一路守護、一心照護至今，絕對是光武校園每天看到最美麗的人文風景。

光武國小志工導護團每天守護學生上下學安全，成立34年，志工何秋月（左）服務超過30年，校長洪碧珠（右）說志工是導護學生上下學安全無名英雄。（圖由光武國小提供）

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