竹市頭前溪左岸畸零地改為生態教育廊道 2026年完工

頭前溪左岸生態教育廊道工程經費日前在議會臨時會通過，環保局辦理多次的居民座談會、實地踏勘。（曾資程提供）

2025/04/20 13:28

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市頭前溪左岸2022年經市議會提案，由市府向中央爭取規畫費5500萬元，欲整理頭前溪左岸東西向快速道路台68線下方畸零土地，移除廢棄土方並串連人行步道，打造生態教育廊道；環保局表示目前工程正招標中，預計2026年6月完工，盼改善頭前溪左岸休憩品質。

新竹市環保局表示，市府為提供市民親近河濱的休閒遊憩場所，整理台68線下方畸零土地，開闊橋下行人散步空間，自2020年向經濟部水利署申請水環境改善計畫補助，初步核定補助頭前溪左岸自經國大橋至水源生態池堤上空間，工程補助經費5500萬元。

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環保局指出，規畫內容包含台68線橋下空間清整、廢棄土方移除及自水源出入口串聯至千甲出入口人行步道鋪面，自規畫階段即辦理現地生態走讀，並經歷多次與當地里民及環保團體意見交流，依現地環境條件選定合宜的適生植栽，設計書圖於2023年經環保局初步審核後，去年7月與10月經經濟部水利署審查，今年2月同意核定設計內容。

環保局補充，目前該工程案招標中，預計於2026年6月完工，於完工時將延續竹市水環境改善工程現有河濱硬體設施，串聯並延伸民眾活動空間，進一步提升頭前溪左岸民眾運動休憩與環教活動品質。

市議員曾資程指出，完工後預期寬廣的廣場空間新設可利用於大型活動、生態環境教育場域、假日市集等彈性使用。未來橋下空間妥善規畫後，夏季炎熱時可提供民眾舒適運動、休憩空間，兩天時亦能提供遮雨、運動，將河濱硬體設施機能串聯並延伸出更大的使用效益。

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