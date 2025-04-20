試辦成效佳！氣象署颱風警報期間增「沿海風力預報」 供地方參考

氣象署颱風警報期間新增「沿海風力預報」供地方參考。（資料照）

2025/04/20 13:20

〔記者林志怡／台北報導〕中央氣象署自去年起，試辦颱風警報期間提供「沿海風力預報」給地方政府參考，作為防災與停班課等決策參考。中央氣象署長呂國臣指出，經過去年的試辦後，相關單位反應良好，今年將正式納入縣市首長視訊連線會議提供的資料內容中，協助地方單位更精確的判斷潛在風險。

颱風警報期間，為溝通最新氣象情資，中央氣象署會與縣市首長視訊連線會議，呂國臣指出，氣象署於去年颱風警報期間，試辦提供「颱風警報期間沿海地區風力預報」，經相關單位反應相關資訊實用且對決策有幫助，今年將正式納入颱風警報期間的預報資料，提供防災單位更細緻的資料進行研判與調度。

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呂國臣解釋，風力會受到各地不同的地形、環境影響，尤其沿海風力通常較大，對於台北市等沒有靠海的縣市來說或許差異不大，但新北等有臨海區域的縣市，沿海鄉鎮的風力情況可能就會與都會區有很大的落差，更小尺度的預報資訊，可幫助防災單位更精確的判斷潛在風險並做好準備。

此外，呂國臣提到，為監測短延時強降雨能力，台灣目前有3顆運作中的降雨雷達，位於高雄、樹林、南屯等，這類雷達主要用於監測較近程區域以及都會區的降雨情況，與位於五分山、花蓮、墾丁、七股的4座長程雷達任務有所不同，後者主要用於掌握颱風、鋒面等大型天氣系統的降雨動向。

呂國臣進一步說明，長程氣象雷達的觀測半徑約460公里，但降雨雷達的掃描半徑僅230公里左右，且屬於雙偏極化雷達，可更有效、細緻的追蹤降雨空間分佈，中央氣象署已向美國預定2顆降雨雷達，預計安裝於宜蘭與雲林，屆時幾乎可涵蓋人口稠密的大都會區。

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