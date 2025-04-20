獲信眾贈17頭豬 高雄田寮古亭媽供應上千份羅漢餐

高市田寮區古亭隆后宮大龜王今年重1688台斤，由白米、麵條、粄條、餅乾和糖果所組成。（記者蘇福男攝）

2025/04/20 13:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕今天是農曆3月23日媽祖生，高市田寮區古亭里隆后宮一大早即湧入大批祝壽人潮，廟方依例舉辦乞龜活動，中午並供應上千份羅漢餐，熱鬧滾滾。

田寮古亭舊名「古亭坑」，境內計有南勢、中心崙、茅草山、應菜龍、筏路頭等6個庄頭，分布在廣袤的月世界惡地和二仁溪畔，目前住有230戶、不到500人。

請繼續往下閱讀...

隆后宮「古亭媽」是6個庄頭的地方公廟，林姓先祖當年隨鄭成功來台，從福建莆田縣泉州府故鄉隨身護遷家傳神座，先定居於古亭坑南勢尾，後來在現址建廟，每12年舉辦1科建醮盛典。

值得一提的是，不到500人口的古亭坑庄頭，至今仍保有5陣宋江陣和跳鼓陣，在全台絕無僅有。

隆后宮主委許福仁表示，每年農曆3月23日媽祖生，廟方除依例於子時上香為媽祖祝壽外，並舉辦乞龜活動，他說，大龜王曾多達上萬斤，為了避免對信眾造成歸還負擔，這幾年大龜王已「瘦身」至1688台斤，今年大龜王是由白米、麵條、粄條、餅乾和糖果所組成，從昨天上午至今晚9點開放信眾擲筊，擲得最多聖筊者，就可連同金錢龜和大龜王迎請回家供奉，隔年媽祖生前夕再歸還。

由於古亭坑境內並無餐廳、便當店，為方便祝壽信眾果腹，隆后宮10幾年前開始供應飯湯，養豬為古亭主要產業，今年有信眾寄付17頭豬，今天中午隆后宮供應上千份羅漢餐。

在台南養蜂種瓜的在地子弟鄭俊龍，也載來一車南瓜、洋香瓜和哈密瓜，免費送給祝壽信眾結緣，整個隆后宮廟埕滿滿人潮、熱鬧滾滾。

高市田寮區古亭隆后宮每年農曆3月23日媽祖生，依例舉辦乞龜活動。（記者蘇福男攝）

高雄田寮隆后宮「古亭媽」今年獲信眾寄付17頭豬，今天中午供應上千份羅漢餐。（記者蘇福男攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法