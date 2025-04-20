畫面曝光！日本旅行社、網紅組團踩線彰化 必朝聖點看過來

八卦山大佛是彰化人的精神地標，來彰化玩就不能錯過；日本踩線團也在大佛前留下美好的足跡。（圖由縣府提供）

2025/04/20 13:12

〔記者張聰秋／彰化報導〕台灣人熱愛赴日旅遊，日本人也愈來愈熟悉台灣，開始對來台觀光產生興趣。為了把握這股趨勢，彰化縣政府最近邀請來自日本關西、四國、九州等地的6家旅行社、1家航空公司和2位知名網紅組成踩線團，深入彰化各大景點體驗文化與美食，盼能以消費者角度設計出具吸引力的遊程，將日本旅客實際帶進彰化。

行程中，踩線團走訪位在彰化市、被譽為「火車旅館」的扇形車庫、八卦山大佛，親手參與卦山村的職人手作體驗，也在鹿港小鎮探索老街、天后宮、新祖宮、桂花巷藝術村等地，讓踩線團親身感受到原來彰化不只有小吃，歷史文化也這麼豐富！

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縣長王惠美指出，彰化有豐富的人文資產與農工特色，包括全台唯一的芳苑海牛文化、全台最大開放式的田尾公路花園，以及15家觀光工廠、26家休閒農場與多項國定古蹟，這些都是可以持續包裝的特色亮點。她強調，今年台中機場國際航線擴增，中台灣正迎來觀光黃金期，「現在正是彰化走出去的最好時機！」

縣府城市暨觀光發展處也說，這次安排不只是走景點，還特地邀請在地旅遊業者與日本業者交流，包括彰化旅遊產業協會、田尾公路花園協會、台灣玻璃館、白色海灣等，共同介紹最新的旅遊產品，希望透過面對面的溝通，促成具體合作，讓彰化遊程成為日本旅客來台首選。

根據交通部資料，2023年有92萬人次的日本人來台，2024年突破131萬人次，成長快速。為了進一步搶攻這波觀光潮，縣府也將於本月底（4月）與台中、南投、苗栗組團前往日本參展，除拜訪旅行業者、舉辦B2B推介會，也將參加B2C觀光展，設置商品展售區，讓日本民眾現場就能購買彰化旅程。

日本踩線團走訪鹿港老街，感受鹿港小鎮的人文與歷史之美。（圖由縣府提供）

日本踩線團走訪鹿港老街，探索鹿港人文之美。（圖由縣府提供）

彰化縣府日前邀請日本旅遊、航空業者與網紅來踩線，並將於4月底與中投苗三縣組團赴日行銷中台灣「四天三夜」到「六天五夜」行程，力拚吸引更多日本旅客來訪。（圖由縣府提供）

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