台灣郵政產業工會5月1日上凱道 提週六不上班等5大訴求

調查顯示，8成的郵局員工已不願意在週六上班。示意圖。（資料照）

2025/04/20 12:24

〔記者林志怡／台北報導〕中華郵政目前有275處郵局維持週六營業，持續服務民眾，但在數位轉型下，來客數明顯增加，高達8成的郵局員工已不願意在週六上班。台灣郵政產業工會理事長廖迺辰指出，今年5月1日台灣郵政產業工會將上凱道，與勞團集結，並提出週六停止上班、績效考核獎金納入退休金提撥等5大訴求。

全台現有1296間郵局，其中有275處郵局週六維持營業，希望服務假日有需求的民眾，但也造成員工得輪班上班，且在數位轉型下，週六郵局來客數已經明顯減少，高達8成郵局員工支持郵局週六不營業，且若將郵局員工週六上班視同加班，可領1.33倍和1.67倍加班費，人事成本將增加超過2億元。

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廖迺辰說，過去對於同仁不願意在週六出勤，公司以「民眾有需求，希望大家出來上班」回應，但調查已經顯示，絕大多數同仁並不願意在週六工作，基層反彈聲浪相當大，這次工會也將在凱道明確表達「週六停止上班」的訴求。

此外，廖迺辰指出，今年也將在凱道集結時，提出「績效考核獎金納入退休金提撥」、「保障郵局員工言論自由」、「停止裁區與群組化，立即調整區段勞逸不均的問題」、「職場霸凌及性騷擾零容忍」等訴求。

廖迺辰指出，過去曾有同仁針對績效考核獎金未被納入退休金提撥一事提起訴訟並勝訴，顯見司法單位認定績效獎金應屬工資，但中華郵政公司採用行政院說法，認定績效考核獎金不屬於工資，去年度工資未納入退休金提撥，兩方不同調，另在現行裁區與群組化下，外勤同仁長時間在外投遞，容易出現熱傷害。

對於工會相關訴求，中華郵政公司回應，週六營業郵局主要是為了服務利用假日前來郵局辦理業務的一般上班民眾，與一般上班日客群不同，且可紓解窗口平日中午之尖峰時段作業負擔，已深受用郵民眾肯定及支持。

中華郵政公司指出，公司已責成各局於實施群組化作業前，各投遞單位主管都先與同仁妥適溝通，待各群組段成員熟悉投遞區域後，才會啟動該機制，並輔導同仁郵件投遞按路順排序，避免重複路線增加投遞時間，但部分投遞單位有勞逸不均問題，會督導各局持續檢討並改進相關措施。

另中華郵政公司也提到，行政院、勞動部均認定經營績效獎金不屬於工資，其他國營事業相關獎金歷來法院多判決非屬工資，因此未將其納入勞工退休金提繳工資，且公司對於職場不法侵害行為一向採取零容忍態度，並已建立通報及處理機制。

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