為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    校長治校教育部來幫忙 諮詢團隊足跡遍布逾千校

    花蓮縣光復國小百年校慶辦理校友回娘家老照片回顧展，校方人員與老校友們快樂合照。（教育部提供）

    花蓮縣光復國小百年校慶辦理校友回娘家老照片回顧展，校方人員與老校友們快樂合照。（教育部提供）

    2025/04/20 12:52

    〔記者楊綿傑／台北報導〕新任或轉任之校長可能面臨適應上問題，教育部透過百人諮詢團提供校長及其行政團隊即時、專業、有效的校務治理議題諮詢、傾聽陪伴與資源提供，9年來已服務超過千校，不論是辦理大型活動、人力資源及行政管理、發揮學校特色等給予學校強大支持。

    政大前年起辦理「教育部校長領導知能專業發展諮詢計畫」，迄今已服務328校，服務人次計4574人。該計畫起緣於2017年之「偏鄉校長及行政支援計畫」，初始專注於支持偏鄉地區的校長，2019年起，服務範圍擴展至全國各類型的學校，但仍優先保障離島及偏遠地區學校參與機會，至今服務逾千校。

    教育部表示，今年將提供全國116所中小學初任或轉任校長諮詢服務，諮詢團隊由百人以上的專家學者及諮輔校長組成，依專長媒合學校需求，定期實際走訪，透過面對面的交流，不僅分享寶貴經驗，提供校務治理上的建議，幫助校長及其行政團隊找到最合適的解決方案，提升學校的治理效能，對偏遠地區學校更提供客製化專業支持服務。

    如花蓮光復國小是1所位於原住民族地區的百年老校，現任的校長黃彤芳在轉任該校時面臨百年校慶籌備工作。諮詢團隊多次前往提供建議，將校慶視為激發教師動力的契機，邀請師生、部落耆老及校友共同參與，最終成功舉辦一系列百年校慶活動，動靜態活動兼具，其中老照片回顧展及村校聯合運動會引起熱烈迴響，獲媒體廣泛報導。

    金門古城國小校長薛奕龍則回想起初任金門上岐國小校長時，首次面臨角色轉換的挑戰，從處室主任轉變為一校之長，諮詢委員在其思維轉換上提供了專業指導。委員分享如何建立公共關係、如何讓有動力教師發揮所長、如何面對偏鄉教師流動問題，也協助學校籌組校務評鑑小組並進行分工，指導行政檔案管理，使偏鄉離島學校團隊專業有所提升。

    宜蘭壯圍國中校長蔡玉蓉則是希望能突破校務發展，激勵校內團隊。諮詢團隊發現該校擁有優異的柔道團隊卻缺乏展現才能的舞台，積極協助學校引進校外資源，促成與日本名古屋大成高中的交流，不只成功赴日移地訓練，雙方還締結以柔道培訓為主的姊妹校協議，成為大成高中全球唯一的姊妹校，促進國際交流。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播