校長治校教育部來幫忙 諮詢團隊足跡遍布逾千校

花蓮縣光復國小百年校慶辦理校友回娘家老照片回顧展，校方人員與老校友們快樂合照。（教育部提供）

2025/04/20 12:52

〔記者楊綿傑／台北報導〕新任或轉任之校長可能面臨適應上問題，教育部透過百人諮詢團提供校長及其行政團隊即時、專業、有效的校務治理議題諮詢、傾聽陪伴與資源提供，9年來已服務超過千校，不論是辦理大型活動、人力資源及行政管理、發揮學校特色等給予學校強大支持。

政大前年起辦理「教育部校長領導知能專業發展諮詢計畫」，迄今已服務328校，服務人次計4574人。該計畫起緣於2017年之「偏鄉校長及行政支援計畫」，初始專注於支持偏鄉地區的校長，2019年起，服務範圍擴展至全國各類型的學校，但仍優先保障離島及偏遠地區學校參與機會，至今服務逾千校。

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教育部表示，今年將提供全國116所中小學初任或轉任校長諮詢服務，諮詢團隊由百人以上的專家學者及諮輔校長組成，依專長媒合學校需求，定期實際走訪，透過面對面的交流，不僅分享寶貴經驗，提供校務治理上的建議，幫助校長及其行政團隊找到最合適的解決方案，提升學校的治理效能，對偏遠地區學校更提供客製化專業支持服務。

如花蓮光復國小是1所位於原住民族地區的百年老校，現任的校長黃彤芳在轉任該校時面臨百年校慶籌備工作。諮詢團隊多次前往提供建議，將校慶視為激發教師動力的契機，邀請師生、部落耆老及校友共同參與，最終成功舉辦一系列百年校慶活動，動靜態活動兼具，其中老照片回顧展及村校聯合運動會引起熱烈迴響，獲媒體廣泛報導。

金門古城國小校長薛奕龍則回想起初任金門上岐國小校長時，首次面臨角色轉換的挑戰，從處室主任轉變為一校之長，諮詢委員在其思維轉換上提供了專業指導。委員分享如何建立公共關係、如何讓有動力教師發揮所長、如何面對偏鄉教師流動問題，也協助學校籌組校務評鑑小組並進行分工，指導行政檔案管理，使偏鄉離島學校團隊專業有所提升。

宜蘭壯圍國中校長蔡玉蓉則是希望能突破校務發展，激勵校內團隊。諮詢團隊發現該校擁有優異的柔道團隊卻缺乏展現才能的舞台，積極協助學校引進校外資源，促成與日本名古屋大成高中的交流，不只成功赴日移地訓練，雙方還締結以柔道培訓為主的姊妹校協議，成為大成高中全球唯一的姊妹校，促進國際交流。

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