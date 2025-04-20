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    雲林重要牡蠣養殖、育苗漁港基本設施未完善 將投入2000萬改善

    雲林縣台西、金湖漁港為縣內重要養殖、蚵苗培育重要漁港，但兩漁港部分設施未完善，縣府將投入2000萬元改善。（圖由雲林縣政府提供）

    雲林縣台西、金湖漁港為縣內重要養殖、蚵苗培育重要漁港，但兩漁港部分設施未完善，縣府將投入2000萬元改善。（圖由雲林縣政府提供）

    2025/04/20 12:47

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣金湖、台西漁港是縣內重要的牡蠣養殖、蚵苗培育重要漁港之一，不過雲林縣牡蠣養殖發展協會發現，兩處漁港部分設施未盡完善，如漁港上架場損壞、路面不平等，盼得到改善。對此雲林縣政府將斥資超過2000萬元進行改善，盼提升漁民生產作業環境。

    養殖協會理事長丁健家表示，金湖漁港的牡蠣養殖年產量大約10萬籠，而台西漁港則是作為蚵苗的主要產地，產值佔全國8成。不過兩漁港基本設施並不完善，如台西漁港有漁港淤積、蚵串暫置區空間不足，路面凹凸不平，嚴重影響養殖業者工作環境。

    丁健家指出，金湖漁港更有波堤欠缺導航燈指引漁民夜間航行，還有蚵架上架場已經損壞，甚至雲林縣內其實沒有大型天車可供吊掛，如金湖漁港僅有4支懸臂式吊蚵機吊掛蚵籠，作業效率遠遠不及大型天車，甚至有時候養殖業者們需要自己聘請吊車業者來協助處理，因此地方盼能夠得到改善。

    雲林縣長張麗善、水利處長許宏博日前到漁港現勘並聽取地方漁民意見。張麗善表示，將自行編列2000萬元經費進行改善，盼確保漁民作業時的安全同時，也提升生產效率。

    許宏博指出，將在金湖、台西漁港設置2座大型天車二座，以便漁民起落漁獲，而金湖漁港路面加固外，也會消除新舊路面銜接處落差，以利中大型作業車輛出入，改善漁船上架設施及碼頭新增爬梯、防舷材，更會在金湖漁港防波堤頭新設導航燈。

    水利處表示，原向地方說明大型天車原規劃是3公噸，現場漁民建議應建置10公噸天車，將依建議進行計畫修正。目前規劃期程預計7至8月細部規劃設計完成，今年底前同步啟動工程，盼盡快改善養殖業者們使用。

    雲林縣台西、金湖漁港為縣內重要養殖、蚵苗培育重要漁港，但兩漁港部分設施未完善，縣府將投入2000萬元改善。（圖由雲林縣政府提供）

    雲林縣台西、金湖漁港為縣內重要養殖、蚵苗培育重要漁港，但兩漁港部分設施未完善，縣府將投入2000萬元改善。（圖由雲林縣政府提供）

    雲林縣台西、金湖漁港為縣內重要養殖、蚵苗培育重要漁港，但兩漁港部分設施未完善，縣府將投入2000萬元改善。（圖由雲林縣政府提供）

    雲林縣台西、金湖漁港為縣內重要養殖、蚵苗培育重要漁港，但兩漁港部分設施未完善，縣府將投入2000萬元改善。（圖由雲林縣政府提供）

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