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    釣友在日月潭發現虎頭蜂窩 確認空巢摘除除害

    吳姓釣友在日月潭步道發現體型不小的虎頭蜂窩。（圖由「日月潭除三害特攻隊」提供）

    吳姓釣友在日月潭步道發現體型不小的虎頭蜂窩。（圖由「日月潭除三害特攻隊」提供）

    2025/04/20 12:36

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕天氣變暖日月潭魚群變活躍，釣友紛出動試身手，釣魚前先檢視周遭環境，有釣友最近在潭邊步道發現體型不小的虎頭蜂窩，經「日月潭除三害特攻隊」版主莊天賜，與捕蜂團隊勘查確認窩中無蜂，由他將蜂窩摘除，他也提醒釣友若有發現蜂窩，還是打119請消防專業人員處理。

    進入4月後天氣明顯變暖，有不少釣友到日月潭希望能再釣到珍珠石斑、紅魔鬼、魚虎，為日月潭除三害，近日有吳姓釣友準備夜釣，在距離雲品飯店不遠的步道，發現一個體型頗大的虎頭蜂窩，為了其他釣友安全，趕緊通報「日月潭除三害特攻隊」版主莊天賜，並將訊息貼在臉書粉專。

    由於虎頭蜂攻擊性強，過去有不少遭攻擊休克或死亡的案例，莊天賜除提醒釣友注意外，也趁著這幾天在日月潭釣魚的機會，找捕蜂的朋友一同觀察，現在不是虎頭蜂活躍季節，為何會有偌大蜂窩掛在步道上方，莊天賜和捕蜂朋友經過勘察，再三確認窩中無蜂，是一個空巢後，由身手矯健的莊天賜爬上去將虎頭蜂窩摘除，解除大家的威脅。

    莊天賜提醒，釣友到潭邊釣魚前，要先檢視一下環境，萬一再發現虎頭蜂窩，在無法確定巢中有無蜂群下，千萬不要動它，趕緊打119通報，請消防隊員前來處理。

    釣友莊天賜確認虎頭蜂窩內沒有蜂群，才爬上去摘除。（圖由「日月潭除三害特攻隊」提供）

    釣友莊天賜確認虎頭蜂窩內沒有蜂群，才爬上去摘除。（圖由「日月潭除三害特攻隊」提供）

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