迎世界地球日 彰市長林世賢上街頭撿菸蒂、垃圾

彰化市長林世賢與彰化青商會友今天走上街頭，拿著掃帚畚箕掃菸蒂、垃圾，一上午清出不少菸蒂。（記者湯世名攝）

2025/04/20 12:00

〔記者湯世名／彰化報導〕4月22日是世界地球日，彰化國際青年商會今天（20日）會同彰化市公所舉辦「菸蒂不落地，環境更美麗」活動，市長林世賢與青商會友走上街頭，拿著掃帚畚箕掃菸蒂、垃圾，一上午清出不少菸蒂，為保護地球盡一份心力。

彰化國際青年商會與彰化市公所今天於彰化市中正社區舉行「撿菸蒂、淨環境」活動，市長林世賢與青商會成員、社區民眾一起上街頭撿拾菸蒂、掃垃圾。此次活動除了走上街頭淨化環境，還申請在街頭電線桿上增設菸蒂回收箱，設置於公共場所，鼓勵吸菸者將菸蒂正確投放，減少隨意丟棄的情況。

請繼續往下閱讀...

林世賢指出，菸蒂已成為全球最被忽視的環境汙染物，台灣每年產生的菸蒂垃圾，堆疊起來足以超過260萬座101大樓，且每根菸蒂內含12000根醋酸纖維，需10年以上才可能分解。為改善這一問題，環境部攜手國際青年商會，號召青商會友響應「菸蒂不落地，環境更美麗」，邀請社區設置菸蒂收集設施，執行環境清潔作業。

彰化國際青年商會會長李明憲表示，這次是商會與市公所及社區民眾共同參與，一起邀請在地居民守護自己居住的環境，感受到愛的傳遞與社區的凝聚力，希望未來能將這樣的活動推廣至全彰化市，讓更多人可以更加重視環保與公衛。

彰化國際青年商會今年上半年度預計在彰化市區舉行4場菸蒂撿拾活動，（4/20、5/3、6/14、7/19），邀請各地的社區民眾共同參與。讓大家為環境盡一份力，挺身而出守護我們的城市、珍視腳下的土地。

彰化國際青年商會今天會同彰化市長林世賢（右2）在電線桿上增設菸蒂回收箱。（記者湯世名攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法