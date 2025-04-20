蔣萬安喊開發毫無下文 北市聯醫系統逾10年未更新恐衍生資安風險

台北市聯合醫院資訊系統（HIS）從2019年運行至今尚未汰換更新，架構老舊，不僅維護成本高，甚至衍生資安風險。（資料照）

2025/04/20 11:58

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市聯合醫院體系規模龐大，平日處理病人掛號、看診、開藥及健保申報及行政作業流程皆仰賴醫院資訊系統（HIS），但系統從2019年運行至今架構老舊，不僅維護成本高，更衍生資安風險。議員王欣儀質疑，市長蔣萬安今年揚言開發HIS 2.0，但至今毫無下文，要求儘速設定預算編列時程；聯醫回應，目前已啟動精進計劃，後續將針對舊系統提出具體推動作法。

統計指出，北市聯醫近3年間，平均每年門診人次多達354萬，住院人次逾4.8萬，面對龐大的醫療服務量能，資訊系統的穩定性與現代化需求不容忽視，但目前聯醫所使用的HIS 1.0系統，自2009年建置至今已運行十年，然而系統架構老舊，維護成本高、資安風險升高，也無法支援行動載具操作與AI智慧醫療等應用，急需汰換與升級。

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王欣儀表示，蔣萬安今年施政報告中曾指將開發HIS 2.0，但至今仍未編列正式規劃與建置預算，相關作業僅以少量標餘款啟動，進度仍停留在開發工具選定、硬體設備評估與經費試算階段，開發方式也未定案；另部分醫學中心經驗顯示，開發一套僅符合現代化醫療服務需求的HIS系統，所需建置期約五年、預算規模約5至6億元不等。

王欣儀續指，聯醫目前資訊團隊人力僅約20人，且多為約聘人員，現同時負責HIS 1.0維運、行政後勤系統、電子病歷、資安、人事與健保政策配套等業務，已屬人力負荷極限，若再增加HIS 2.0與AI系統開發任務，勢必影響既有作業穩定性與新系統推進成效。

北市聯醫回應，院方已啟動「HIS 2.0精進計畫」，並採用Web-based新架構以提升系統彈性與擴充性，預留AI與智慧應用整合空間；至於舊系統確實面臨彈性與資安侷限，後續將儘速提出具體推動作法，核定合理期程與經費，並強化資訊人力配置，進一步保障病人安全。

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