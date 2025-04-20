YouBike將進駐桃園復興角板山商圈 地方促評估羅浮設站

桃園市YouBike即將擴增至唯一還沒有設點的復興區。（資料照，記者鄭淑婷攝）

2025/04/20 11:46

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕復興區是桃園市唯一沒有YouBike站點的行政區，桃園市交通局將在角板山商圈設置3個站點，預計6月底前完成設站，地方建議羅浮地區也能納入設點範圍，提高就學便利及觀光效益；交通局長張新福表示，YouBike站點設置需考量騎乘起迄點租借需求，若羅浮地區有適當租的借起訖點，將再做整體佈點考量。

桃園市YouBike現有542個站點，桃園區有126個站點、中壢區125個、龜山區66個，而站點較少的行政區，觀音區近年增加到10處、新屋區5處，復興區因山區地勢等限制，遲遲未有YouBike進駐。

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交通局表示，已擇定復興區角板山商圈設置3處YouBike站點，分別在介壽國中停車場、仁愛路停車場及角板山公園天幕廣場旁，每站規模約40柱，正在辦理站點設計及申請土地使用同意程序，預計6月底前完成設站。

復興區首3個YouBike站點相距不遠，集中在商圈範圍，主要促進商圈內的移動便利性，議員王仙蓮表示，復興區羅浮高中亦有交通需求，希望一併考量羅浮地區設站的可行性，此外，復興區地勢高低起伏，建議拉高電輔車的車輛數，增加居民遊客的使用意願。

議員簡志強表示，角板山商圈路幅不寬，建議交通局研擬自行車道的可行性，而羅浮地區也是適合設站的區域，除了學校，周邊還有羅浮溫泉等景點，可點對點自行車租借騎遊，交通局可先安排會勘、評估。

張新福表示，YouBike站點設置需有2到3個站點提供租借交換，若只有羅浮高中單一點的需求，很難達到設站效益，且羅浮到角板山商圈也有一段距離且不易騎乘，若是羅浮地區要設點，需有更多的點有設置需求，若有適當租的借起訖點，將再做整體佈點考量；至於拉高電輔車比例，因投放後民眾自由騎乘，可能騎到大溪等地，會有幾輛留在當地較難預測。

桃園市復興區首3個YouBike站點位於角板山商圈。（記者鄭淑婷攝）

桃園市復興區首3個YouBike站點位於角板山商圈，其中1個點在角板山公園天幕廣場旁。（記者鄭淑婷攝）

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