中華藝校通學步道改造升級 同步改善無障礙斜坡道、更換整平溝蓋

中華藝校通學步道改造升級。（工務局提供）

2025/04/20 11:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄私立中華藝校位處美術館特區、緊鄰輕軌龍貓隧道，高市工務局近日完成該校周邊通學步道整新，不但讓學生通行更順暢，也提供民眾更優質的散步路徑。

工務局說明，中華藝校為藝術群技術型學校，位於鼓山區美術館路並分成南北校區，為輕軌行經路線，學校西側面對市立美術館及內惟埤文化園區，東側與聯合醫院相鄰，向北則與中山國小、七賢國中形成大型學區網絡。

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該校座落在北高雄指標之一的美術館特區，附近多為住宅區，整體區位機能良好，其正門及後門所在的美術東二路及美術東四路為該學區通學接送主要動線，也是許多民眾參訪美術館或就醫的行經路線，輕軌開通後，周遭通行人潮更甚以往。

工務局表示，為打造學生友善安全且具美感通學廊道，保障民眾通行權益，道工處配合教育局及學校進行通學道優化，特別針對學生通行需求進行人本設計，將校園正門、後門及南校區等三處步道，換新為平整、耐用、易維護的優質美觀鋪面。

此外還同步改善無障礙斜坡道、更換整平溝蓋、擴大樹穴等，同時與公園處合作改善路燈設施，強化人行動線的順暢及安全度。

中華藝校表示，以前通學步道有樹根隆起、地磚破損及鋪面積水等問題，讓家長不放心小孩步行上學，現在步道變得平順通暢，全體師生及學生家長會，都很感謝市府用心守護學生通行安全；道工處補充，目前市府正辦理鄰近聯合醫院及七賢國中周邊步道改善，以期更完善社區及大眾運輸轉乘通行路網，提供市民安心宜居的生活空間。

中華藝校通學步道全面改造升級，路面走起來舒適加倍。（工務局提供）

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