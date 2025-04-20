為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    世界地球日和泰淨灘「珍愛台灣」 黃偉哲籲更多企業認養海岸

    台南市長黃偉哲參與淨灘，並呼籲更多民間團體、企業加入海岸認養的行列。（圖由南市府提供）

    台南市長黃偉哲參與淨灘，並呼籲更多民間團體、企業加入海岸認養的行列。（圖由南市府提供）

    2025/04/20 11:44

    〔記者蔡文居／台南報導〕4月22日為世界地球日，為響應環保減塑、守護海洋環境，和泰集團與經銷商南都汽車公司20日在台南安平觀夕平台舉辦「淨灘減塑全台總動員」台南場公益活動，吸引眾多企業員工與市民熱情參與。台南市長黃偉哲受邀到場，與南都汽車副總經理謝秋霖、中華醫事科技大學校長孫逸民及民眾一同捲起袖子，撿拾海灘垃圾，期盼透過實際行動，共同維護乾淨又安全的海灘環境，讓遊客與市民都能安心親近自然。

    黃偉哲表示，環境保護已是全世界重視的議題，他每年都會親自參與淨灘活動，感謝像南都汽車這樣長期關注環境永續的企業投入公益。他也呼籲市民從源頭減量垃圾做起，去海邊遊玩時，務必將垃圾帶走，養成良好習慣。歡迎更多民間團體、企業加入海岸認養的行列，透過公私協力，共同為台南打造更潔淨、美麗的海岸線。

    此次淨灘活動以「珍愛台灣，不能沒有你」為主軸，並以「你淨灘．我捐款」為號召，和泰集團攜手全台8大經銷商，在16個地點、橫跨15個縣市同步舉辦公益淨灘行動，展現全民守護環境的力量。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播