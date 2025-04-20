世界地球日和泰淨灘「珍愛台灣」 黃偉哲籲更多企業認養海岸

台南市長黃偉哲參與淨灘，並呼籲更多民間團體、企業加入海岸認養的行列。（圖由南市府提供）

2025/04/20 11:44

〔記者蔡文居／台南報導〕4月22日為世界地球日，為響應環保減塑、守護海洋環境，和泰集團與經銷商南都汽車公司20日在台南安平觀夕平台舉辦「淨灘減塑全台總動員」台南場公益活動，吸引眾多企業員工與市民熱情參與。台南市長黃偉哲受邀到場，與南都汽車副總經理謝秋霖、中華醫事科技大學校長孫逸民及民眾一同捲起袖子，撿拾海灘垃圾，期盼透過實際行動，共同維護乾淨又安全的海灘環境，讓遊客與市民都能安心親近自然。

黃偉哲表示，環境保護已是全世界重視的議題，他每年都會親自參與淨灘活動，感謝像南都汽車這樣長期關注環境永續的企業投入公益。他也呼籲市民從源頭減量垃圾做起，去海邊遊玩時，務必將垃圾帶走，養成良好習慣。歡迎更多民間團體、企業加入海岸認養的行列，透過公私協力，共同為台南打造更潔淨、美麗的海岸線。

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此次淨灘活動以「珍愛台灣，不能沒有你」為主軸，並以「你淨灘．我捐款」為號召，和泰集團攜手全台8大經銷商，在16個地點、橫跨15個縣市同步舉辦公益淨灘行動，展現全民守護環境的力量。

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