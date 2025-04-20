為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「最廢高鐵站」免費停車福利沒了！ 每日進出站人數恐再探底

    彰化高鐵站免費停車場目前施工中，預計6月開始收費。（記者顏宏駿攝）

    彰化高鐵站免費停車場目前施工中，預計6月開始收費。（記者顏宏駿攝）

    2025/04/20 11:57

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕高鐵彰化站原本有「隱藏版的停車福利」，但因停車亂象頻仍，縣府決定收回，委由田中鎮公所開設公有停車場，6月開始收費。此舉引發當地高鐵通勤族的震憾，預料初期將減少每日近千人次的進出入次。

    高鐵彰化站因人數經常墊底，被譏為「最廢的高鐵站」，日進出站人次平均約4500人，自開站來穩坐「墊底」寶座，如今又傳出免費停車場被收回，對乘客人數的衝擊不言可諭。但縣民普遍支持縣府將免費停車福利收回的決定，理由是「使用者付費」，其次，「免費停車」大家不懂珍惜，以致停車亂象頻生，不如收費來解決此亂象。

    高鐵彰化站體周邊原本有3處免費停車場，每日可以供400個免費停車位，如今被收回，影響最大的當屬「高鐵通勤族」，該族群工作地點大都在台中、新竹、台北，以前有免費停車位，每月可省約4、5千元的停車費（以每日200元計算），如今福利被收回，這些經常利用高鐵彰化站的長途通勤族衝擊最大。

    周姓排班計程車司機說，利用免費停車場的高鐵通勤族每日至應有1千人，未來若要收費，高鐵每日進出站人次恐從4500人又掉到4000人以下。

    周姓司機強調，會跟彰化站「搶客人」的是烏日站，因為彰化站的乘客有半數來自員林，東彰路完工通車，員林通往高鐵烏日站的時間跟彰化站差約10分鐘，但到烏日站班次多，如今沒有免費停車的福利，員林的通勤族可能轉往烏日。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播