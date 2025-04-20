「最廢高鐵站」免費停車福利沒了！ 每日進出站人數恐再探底

彰化高鐵站免費停車場目前施工中，預計6月開始收費。（記者顏宏駿攝）

2025/04/20 11:57

〔記者顏宏駿／彰化報導〕高鐵彰化站原本有「隱藏版的停車福利」，但因停車亂象頻仍，縣府決定收回，委由田中鎮公所開設公有停車場，6月開始收費。此舉引發當地高鐵通勤族的震憾，預料初期將減少每日近千人次的進出入次。

高鐵彰化站因人數經常墊底，被譏為「最廢的高鐵站」，日進出站人次平均約4500人，自開站來穩坐「墊底」寶座，如今又傳出免費停車場被收回，對乘客人數的衝擊不言可諭。但縣民普遍支持縣府將免費停車福利收回的決定，理由是「使用者付費」，其次，「免費停車」大家不懂珍惜，以致停車亂象頻生，不如收費來解決此亂象。

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高鐵彰化站體周邊原本有3處免費停車場，每日可以供400個免費停車位，如今被收回，影響最大的當屬「高鐵通勤族」，該族群工作地點大都在台中、新竹、台北，以前有免費停車位，每月可省約4、5千元的停車費（以每日200元計算），如今福利被收回，這些經常利用高鐵彰化站的長途通勤族衝擊最大。

周姓排班計程車司機說，利用免費停車場的高鐵通勤族每日至應有1千人，未來若要收費，高鐵每日進出站人次恐從4500人又掉到4000人以下。

周姓司機強調，會跟彰化站「搶客人」的是烏日站，因為彰化站的乘客有半數來自員林，東彰路完工通車，員林通往高鐵烏日站的時間跟彰化站差約10分鐘，但到烏日站班次多，如今沒有免費停車的福利，員林的通勤族可能轉往烏日。

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