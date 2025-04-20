天氣不穩！3地區注意午後陣雨 週二白天高溫直衝35度

未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

2025/04/20 11:20

〔記者林志怡／台北報導〕昨日深夜受鋒面接近影響，大雨轟炸北台灣，中央氣象署指出，今日北部仍有機會出現陣雨，但明、後天各地就會恢復晴到多雲的天氣，且持續出現30度以上高溫，週二北部、中南部地區氣溫更可達到35度，週三則有另一波鋒面接近，並於週末通過台灣，屆時受東北風及降雨影響，氣溫會下降到較舒適的範圍。

中央氣象署預報員陳姵安說明，昨夜至今日上午有鋒面逐漸通過台灣北方海面，造成較劇烈的降雨，雨區較集中在新竹以北地區，60分鐘累積雨量落在40至50毫米之間，最大時雨量為台北市小油坑，達到45毫米，但由於鋒面移動速度偏快，所以累積雨量沒有太多。

請繼續往下閱讀...

陳姵安說，由於台灣目前位於鋒面南緣，西南風持續偏強，天氣仍較不穩定、周邊水氣偏多，北部地區有局部短暫陣雨發生，各地山區、中部、東北部地區有午後陣雨，桃園至苗栗一帶則仍可能有平均風6級、陣風8級的情況，民眾前往海邊需留意。

週一、週二因水氣逐漸減少，各地將恢復晴到多雲的天氣，僅午後山區有部分降雨，各地也將持續出現高溫，尤其週二北部、中南部地區可達35度，近山區可達36度，東南部地區則可能有焚風。

陳姵安指出，週三將有另一波鋒面接近台灣北部海面，台灣周邊水氣再度增多，並可能造成較劇烈的降雨，北部、東北部地區率先轉為陣雨的天氣型態，且鋒面較接近台灣時，不排除有雷雨發生，中南部、東部也將陸續轉雨。

這波鋒面預計在週五、週六通過台灣，屆時台灣周邊轉為偏東北風的天氣型態，且因華南雲雨區移入、鋒面在台灣北部海面徘徊，各地仍可能有雷雨發生，氣溫逐步也下滑，相較於上半週舒適，但需注意週五、週六清晨氣溫僅有19度。

未來溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法