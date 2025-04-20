北市溪山里腹瀉群聚後 自來水接管發包、7月施工

台北市士林區溪山里去年發生居民上百人群聚腹瀉，自設水源接用的山泉水被驗出大腸桿菌群超標，當時北水處設置取水點提供民眾取水。（圖由台北自來水事業處提供）

2025/04/20 11:34

〔記者何玉華／台北報導〕台北市士林區溪山里去年4月發生居民群聚腹瀉，造成百餘人身體不適，引發外界關心；經查懷疑是自設水源接用的山泉水大腸桿菌群超標；台北市長蔣萬安在事後決定編列3億經費，協助當地民眾設置自來水管線，預計2026年完工。台北自來水事業處表示，管線工程已在日前決標，預計7月施工，明年底完工。

北水處指出，北市仍有少部分鄰近山區的住戶未使用自來水，統計約有1700餘戶，主要分布於士林、北投，中山區北安路一帶也有部分；不接管的原因，有些是因為住戶習慣喝山泉水，約佔400戶，有一部分則是因為家戶接管到公共管線的費用考量，市府針對這部分提出補助辦法，只要是在區域範圍內獲得7成以上用戶同意接管，平均每戶負擔在90萬元以下，給予全額補助。

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北水處指出，去年造成群聚腹瀉的溪山里，在去年6月市府決議編列約3億預算推動建置自來水管線後，已取得所有用地的同意使用，並在今年4月11日完成管線工程決標，預計7月施工，2026年底完工；此外，士林區還有平等里也編列約1.3億元經費辦理，目前也已得取得土地的同意使用，進行工程發包中，預計也在明年底完工。

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