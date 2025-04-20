為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北市溪山里腹瀉群聚後 自來水接管發包、7月施工

    台北市士林區溪山里去年發生居民上百人群聚腹瀉，自設水源接用的山泉水被驗出大腸桿菌群超標，當時北水處設置取水點提供民眾取水。（圖由台北自來水事業處提供）

    台北市士林區溪山里去年發生居民上百人群聚腹瀉，自設水源接用的山泉水被驗出大腸桿菌群超標，當時北水處設置取水點提供民眾取水。（圖由台北自來水事業處提供）

    2025/04/20 11:34

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市士林區溪山里去年4月發生居民群聚腹瀉，造成百餘人身體不適，引發外界關心；經查懷疑是自設水源接用的山泉水大腸桿菌群超標；台北市長蔣萬安在事後決定編列3億經費，協助當地民眾設置自來水管線，預計2026年完工。台北自來水事業處表示，管線工程已在日前決標，預計7月施工，明年底完工。

    北水處指出，北市仍有少部分鄰近山區的住戶未使用自來水，統計約有1700餘戶，主要分布於士林、北投，中山區北安路一帶也有部分；不接管的原因，有些是因為住戶習慣喝山泉水，約佔400戶，有一部分則是因為家戶接管到公共管線的費用考量，市府針對這部分提出補助辦法，只要是在區域範圍內獲得7成以上用戶同意接管，平均每戶負擔在90萬元以下，給予全額補助。

    北水處指出，去年造成群聚腹瀉的溪山里，在去年6月市府決議編列約3億預算推動建置自來水管線後，已取得所有用地的同意使用，並在今年4月11日完成管線工程決標，預計7月施工，2026年底完工；此外，士林區還有平等里也編列約1.3億元經費辦理，目前也已得取得土地的同意使用，進行工程發包中，預計也在明年底完工。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播