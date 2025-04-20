總獎金15萬元 獎助台南研究出版徵件5/9截止

獲得獎助的《台南市歸仁區有應公廟採訪錄》，作者紀錄南市歸仁區的有應公廟，詳述其分類、祭典日、主祀神明稱號及信仰特色。（圖由南市文化局提供）

2025/04/20 11:15

〔記者蔡文居／台南報導〕為鼓勵學術研究與文化發展，推動台南研究相關成果的出版獎助，台南市政府文化局2025年「獎助台南研究出版計畫」徵件，將於5月9日截止，總獎金15萬元。文化局表示，歡迎有志於台南歷史、文化、社會、人文等領域研究的學者、研究者踴躍投件。

南市文化局代理局長林韋旭指出，「獎助台南研究出版計畫」旨在鼓勵學術界及社會各界蒐羅第一手資料，探討台南的文藝發展、地方產業、社會變遷等議題，透過出版方式推廣研究成果，使更多民眾得以深入認識台南的多元風貌。

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文化局表示，本計畫自2012年開辦以來，已有15本文史研究專書獲補助，包括藝術類別的《藝術界中的武士流─邱火松泥塑作品之研究》、《台灣紙厝工藝之研究—以台南縣為例》、《舞蹈城市之間的空間跳躍─整個城市就是我的舞台》；產業類作品《甜味的流轉……從從「場」到「所」─日治台灣糖業研究機構與人員之變遷》；藝陣研究的《佳里南勢九龍殿宋江陣之研究》、《玉泉閣布袋戲團研究》等，舉凡藝術、宗教、藝陣、民俗、歷史、產業相關的優秀著作均有機會獲得補助。

文化局表示，本案申請條件為與台南相關的政治、史地、社會、經濟、文化、產業、宗教信仰、生態、藝術、文學等專題研究，未曾出版者，收件截止後將遴聘相關領域專家學者負責評審工作，依評審結果擇優獎助，名額原則以3名為限，每名獎助5萬元。

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