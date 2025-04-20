嘉義新港美食日本飄香 飛驒市首賣新港鴨肉羹

新港鄉公所赴日本飛驒市行銷新港鴨肉羹，搭配「台味提袋」受日本消費者喜愛。（圖由新港鄉公所提供）

2025/04/20 11:25

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣新港鴨肉羹是知名國民小吃，新港鄉長葉孟龍率公所團隊受邀參加日本岐阜縣飛驒市古川祭，19日利用當地鴨肉等食材，複製新港鴨肉羹在神岡地區休息站行銷販售，200份不到半天銷售一空，公所藉機蒐集日本消費者意見，規劃透過貿易商，將新港特產、美食經銷到飛驒市。

葉孟龍表示，新港鴨肉羹、生炒鴨肉羹因利用大火快炒鎖住鴨肉鮮甜，加上獨特調味及勾芡，成為國民喜愛的新港小吃之一，新港鄉與飛驒市締結姊妹市邁入第8年，日人來訪時吃到也讚不絕口。

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葉孟龍說，新港與飛驒互相交流從社區營造開始，累積30年濃厚情誼，去年帶著傳統美食麻油雞到日本舉辦試吃活動，然而並未販售，今年因19、20日到日本參加飛驒市古川祭，藉此機會請日本師傅利用當地鴨肉，依照新港鴨肉羹製作方式複製，還依日本人飲食口味，調整以高湯烹調且偏鹹口味，雖少了些大火熱炒的鍋氣，在休息站行銷展售，仍獲不錯迴響，每份100日圓、200份不到半天賣光。

葉孟龍說，為推廣行銷新港的麻油、杏仁酥、松核酥等商品，2個月前送日本檢驗，去日本前剛好通過檢驗，此次一併行銷展售，雖數量不多，但為新港商品進軍日本開啟成功的第一步。

葉孟龍說，此行除參加日本重要無形民俗文化資產古川祭，感受當地保留完整文化特色、尊重傳統的精神，並拜訪飛驒市長都竹淳也，以及飛驒市觀光協會會長渡邊隆，洽談明年雙方進行文化觀光活動的合作事宜，也已與貿易商合作，引進飛驒市物產，出口新港產品到飛驒市販售，增進台日貿易交流。

新港鴨肉羹到日本首賣，吸引許多日本消費者購買嚐鮮。（圖由新港鄉公所提供）

新港鄉長葉孟龍（左二）拜訪飛驒市長都竹淳也。（圖由新港鄉公所提供）

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