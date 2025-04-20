你單身嗎？內政部聯誼活動來了 明起開放報名

內政部今年度「緣起相遇時」單身聯誼活動，從5月至10月辦理將辦理14梯次共1120位名額，前5梯次於4月21日中午起開放網路報名。（圖由內政部提供）

2025/04/20 10:31

〔記者林哲遠／台北報導〕內政部今年度「緣起相遇時」單身聯誼活動，從5月至10月將辦理14梯次共1120位名額，前5梯次於4月21日中午起開放網路報名。內政部邀請，歡迎年滿18歲、在台設有戶籍的單身者把握機會踴躍參加，讓緣分從這一刻悄悄展開。

內政部說明，今年單身聯誼活動涵蓋全台北、中、南、東地區，規劃多元豐富的行程與體驗活動，包含北部在陽明山陽明書屋導覽、鶯歌體驗手拉胚，中部在東勢學習手沖咖啡、彰化實境解謎，南部在嘉義搭乘檜來嘉驛檜木列車、旗山體驗植物拓染，東部在宜蘭棲蘭森林遊樂區親近大自然等遊程。

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為擴大單身聯誼活動量能，內政部說，今年特別精心規劃，其中彰化縣政府特別與內政部合作，以彰化孔廟、元清觀及開化寺為場景，設計實境解謎活動，讓參加者在任務中認識新朋友、培養默契，順道來一趟彰化輕旅行，完成所有解謎任務的前3名團隊可獲得由彰化縣彰化市公所提供3萬元獎金，第1名1萬5000元、第2名1萬元、第3名5000元，以趣味邂逅緣分，也讓旅程留下難忘的回憶。

內政部補充，參加者須繳交的費用為1日遊1440元、2日遊4160元，活動費用已由內政部補助2成，為鼓勵單身者踴躍報名，內政部額外提供每位參加者每人1堂服裝穿搭形象課程（實體或線上），協助參與者展現自信與魅力，各梯次報名時間與活動內容，可至「內政部114年『緣起相遇時』單身聯誼活動」專屬網頁瀏覽查詢。

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