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    今各地悶熱飆高溫！天氣風險：週三起鋒面接近恐連雨4天

    天氣風險公司指出，今（20）日全台各地悶熱，高溫將持續至下週二（22日），部分地區氣溫甚至上看36度（資料照）

    天氣風險公司指出，今（20）日全台各地悶熱，高溫將持續至下週二（22日），部分地區氣溫甚至上看36度（資料照）

    2025/04/20 10:36

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕天氣風險公司天氣分析師林孝儒今（20）在臉書發文指出，今（20）日全台各地悶熱，高溫將持續至下週二（22日），部分地區氣溫甚至上看36度；周三（23日）受鋒面影響將有雷雨可能，之後受東北季風及華南雲系影響，恐連續四天濕答答。

    林孝儒表示，昨晚鋒面通過北方海面，北部及東北部一度出現短暫陣雨；今白天起鋒面東移遠離，各地轉為多雲到局部陰天，雲層間有陽光露臉，氣溫悶熱，高溫可達28至33度，低溫則約19至23度；午後中北山區不排除有熱對流發展，帶來短暫陣雨機會。

    林孝儒預測，明日到週二，北方新一道鋒面系統逐漸建立並南下至中國沿海，台灣附近西南風逐日增強，但水氣將逐日減少，各地以晴時多雲穩定天氣為主，午後山區仍有對流發展機會，但雨勢有限。氣溫則更加炎熱，尤其週二各地高溫普遍達30度或以上，中南部內陸、大台北盆地及花東縱谷等地不排除有34至36度高溫發生。

    林孝儒指出，週三至週五，台灣大氣環境轉趨複雜，北方有冷空氣南下，南方暖濕空氣勢力也不弱，可能有鋒面於台灣上空徘徊發展且強度變化不定。各地天氣不穩定，雲量增多轉陰，容易有對流雲系發展，帶來短暫陣雨或雷雨，甚至局部地區可能出現短時較大雨勢。

    林孝儒續指，高溫將隨降雨與涼空氣南下略為舒緩，週末鋒面遠離後轉為較為單純的東北季風及華南雲系影響，各地持續陰或多雲，中北部及東部仍容易有短暫陣雨，雷雨機率明顯下降。

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