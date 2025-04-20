不談黨內倒閣意見分歧 蔣萬安讚松山慈祐宮祈求國泰民安

蔣萬安恭祝松山慈祐宮天上聖母聖誕1066聖誕三獻大典。（記者方賓照攝）

2025/04/20 10:29

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安今（20）早出席松山慈祐宮媽祖聖誕三獻大典，深陷罷免危機的國民黨籍立委王鴻薇、徐巧芯、李彥秀，以及民進黨在地市議員張文潔都到場，蔣萬安沒有回應黨內對倒閣意見分歧的看法，只表示「今天是媽祖聖誕三獻禮的重要活動，謝謝大家」。

蔣萬安在拋出倒閣說、要上位者以蒼生為念的受關注的說法後，今天只針對活動致詞並表達感謝，指出松山慈祐宮的媽祖聖誕活動，是北市最重要的宮廟慶典活動之一，他上任市長後，每一年來都跟媽祖祝壽請安，也祈求台灣風調雨順、國泰民安、四時無災、八節有慶，市民安居樂業。

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蔣萬安指出，松山慈祐宮前幾天邀請東京高圓寺阿波舞精彩的表演，已是第10週年，感謝廟方搭起台、日友誼的橋樑，還有與在地舉辦第19屆的錫口文化節，也有密切的合作，吸引了國內外想理解更多在地特有文化的觀光客。

蔣萬安說，松山慈祐宮不只傳承宮廟文化，吸引國內外觀光客，也是市府最堅實的後盾，除了捐贈，也能即刻救援，跟各局處單位緊密合作，因此今天市府很多局處都有派員到場，甚至捐贈今年5月登場的世壯運賽會運動浴巾，設計的101大樓跟野柳女王頭圖案，相當有意義。

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