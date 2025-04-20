3月23媽祖聖誕 板橋慈惠宮神尊、神將浩浩蕩蕩遶境

點燃三發震耳欲聾的起碼炮後，車隊及神將浩浩蕩蕩八點熱鬧出發，沿路繞行板橋地區大街小巷。 （記者董冠怡攝）

2025/04/20 10:34

〔記者董冠怡／新北報導〕農曆3月23日（國曆今年4月20日）為媽祖聖誕，供奉天上聖母的新北市板橋區慈惠宮繼昨天請來日本東京高圓寺阿波舞，現場人山人海一睹風采後，今天接力舉行天上聖母聖誕千秋遶境，神尊一早就被請上轎安置、神轎車停放於宮前，點燃三發震耳欲聾的起碼炮後，車隊及神將浩浩蕩蕩上午8點熱鬧出發，沿路繞行板橋地區大街小巷。

路線區分上下午，從慈惠宮、北門福德宮到板橋接雲寺，轉彎返抵慈惠宮。上午為車隊遶境、下午則是陣頭神轎徒步遶境，1點將從北門福德宮出發，途經湳仔庄福興宮、板橋區農會、公所等地，詳細路線可至慈惠宮臉書粉專查詢。

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副市長陳純敬參香祈福後表示，板橋慈惠宮建於清乾隆15年（西元1750年），至今已有275年，歷史悠久，為板橋四大古廟之一，也是當地民眾的信仰中心，香火鼎盛長年守護人民健康之外，平時熱心公益、捐助弱勢，也會發放獎助學金給績優學子，以慈悲為懷的精神教誨眾生。

市議員石一佑指出，媽祖信徒滿天下，也是在地精神象徵和寄託，今天有大批信徒起早一睹板橋媽起駕，遶境時也會有住商家設置香案迎接。板橋慈惠宮是慈善的集散地，捐助愛心「不手軟」，將民眾的香油錢取之社會、用之社會，提供急難救助金，也曾捐贈住宅用火災警報器、疫情期間提供半身隔離衣及N95口罩給消防人員。

每逢農曆3月23日（國曆今年4月20日）為媽祖聖誕，供奉天上聖母的新北市板橋區慈惠宮，今天舉行天上聖母聖誕千秋遶境。（記者董冠怡攝）

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