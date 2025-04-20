為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南市裕文國小迎16歲生日「轉大人」 趣味賽巧妙融合鑽轎底

    台南東區裕文國小創校十六週年校慶運動會，親子趣味競賽巧妙融合做十六歲成年禮的鑽轎底儀式。（圖：裕文國小提供）

    台南東區裕文國小創校十六週年校慶運動會，親子趣味競賽巧妙融合做十六歲成年禮的鑽轎底儀式。（圖：裕文國小提供）

    2025/04/20 10:02

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市政府於本週辦理全中運盛會同時，位於東區虎尾寮重劃區的裕文國小也迎來創校16週年的生日，象徵邁入「轉大人」的重要時刻。校方近日舉行校慶運動會暨光電球場啟用典禮，結合傳統府城做16歲的成年禮「鑽轎底」習俗，讓全校師生與家長共襄盛舉，在祝福與歡樂聲中中見證學校的成長。

    活動時，校方特別安排各年級學生創意進場，各班師生發揮創意、以充滿巧思的隊形與口號向學校獻上祝福。接著，學校正式啟用全新的太陽能光電球場，該球場不僅提供學生更優質的運動環境，更具備環保節能功能，展現學校對永續發展的重視。

    在光電球場啟用儀式上，裕文國小校長陳彥宏表示：「16歲對學校而言是一個新的里程碑，未來學校師長會持續提升教學品質，培養更多優秀學子」。

    運動會現場熱鬧非凡，校方也特別規劃親子趣味競賽，巧妙融合府城傳統做16歲成年禮習俗「鑽轎底」的儀式，感受古城民俗歷史文化與學校成長的喜悅，家長們也熱情參與，場面歡樂溫馨。校方表示，此次校慶運動會不僅展現裕文國小16年來的辦學成果，也讓學生透過體驗傳統文化，深化對府城歷史的認識。

    台南東區裕文國小慶祝創校十六週年，盛大舉行環保節能的光電球場啟用儀式。（圖：裕文國小提供）

    台南東區裕文國小慶祝創校十六週年，盛大舉行環保節能的光電球場啟用儀式。（圖：裕文國小提供）

    台南東區裕文國小創校十六週年校慶運動會，親子趣味競賽巧妙融合做十六歲成年禮的鑽轎底儀式。（圖：裕文國小提供）

    台南東區裕文國小創校十六週年校慶運動會，親子趣味競賽巧妙融合做十六歲成年禮的鑽轎底儀式。（圖：裕文國小提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播