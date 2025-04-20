南市裕文國小迎16歲生日「轉大人」 趣味賽巧妙融合鑽轎底

台南東區裕文國小創校十六週年校慶運動會，親子趣味競賽巧妙融合做十六歲成年禮的鑽轎底儀式。（圖：裕文國小提供）

2025/04/20 10:02

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市政府於本週辦理全中運盛會同時，位於東區虎尾寮重劃區的裕文國小也迎來創校16週年的生日，象徵邁入「轉大人」的重要時刻。校方近日舉行校慶運動會暨光電球場啟用典禮，結合傳統府城做16歲的成年禮「鑽轎底」習俗，讓全校師生與家長共襄盛舉，在祝福與歡樂聲中中見證學校的成長。

活動時，校方特別安排各年級學生創意進場，各班師生發揮創意、以充滿巧思的隊形與口號向學校獻上祝福。接著，學校正式啟用全新的太陽能光電球場，該球場不僅提供學生更優質的運動環境，更具備環保節能功能，展現學校對永續發展的重視。

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在光電球場啟用儀式上，裕文國小校長陳彥宏表示：「16歲對學校而言是一個新的里程碑，未來學校師長會持續提升教學品質，培養更多優秀學子」。

運動會現場熱鬧非凡，校方也特別規劃親子趣味競賽，巧妙融合府城傳統做16歲成年禮習俗「鑽轎底」的儀式，感受古城民俗歷史文化與學校成長的喜悅，家長們也熱情參與，場面歡樂溫馨。校方表示，此次校慶運動會不僅展現裕文國小16年來的辦學成果，也讓學生透過體驗傳統文化，深化對府城歷史的認識。

台南東區裕文國小慶祝創校十六週年，盛大舉行環保節能的光電球場啟用儀式。（圖：裕文國小提供）

台南東區裕文國小創校十六週年校慶運動會，親子趣味競賽巧妙融合做十六歲成年禮的鑽轎底儀式。（圖：裕文國小提供）

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