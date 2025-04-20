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    新北鐵道馬拉松開跑 跑者造型、腳程一路比

    新北市鐵道馬拉松接力賽今天（20日）早上在貢寮區福隆開跑，今年是鐵道馬拉松舉辦第10年，報名熱度更勝以往。（記者俞肇福攝）

    新北市鐵道馬拉松接力賽今天（20日）早上在貢寮區福隆開跑，今年是鐵道馬拉松舉辦第10年，報名熱度更勝以往。（記者俞肇福攝）

    2025/04/20 09:20

    〔記者俞肇福／新北報導〕新北市鐵道馬拉松接力賽今天（20日）早上在貢寮區福隆開跑，今年是鐵道馬拉松舉辦第10年，報名熱度更勝以往。跑者從組隊變裝競賽到賽前常見跑友在練跑「追火車」，讓雙溪、貢寮出現難得的喧鬧歡笑。

    新北市長侯友宜致詞時表示，鐵道馬拉松接力賽迎接10週年，立下具代表性的里程碑，這項賽事不只帶動雙溪、貢寮地區的觀光產業，也提升當地經濟效益。歡迎跑友透過雙腳，以旅跑方式認識新北，品嘗美食、欣賞美景，一起愛上新北市。

    侯友宜說，謝謝10年來很多好朋友集結組隊，來最美麗的東北角跑步，有山有海，有最漂亮的風景，讓自己增進更多的友誼，也能夠舒展身心，跑一跑非常的快樂。他也要感謝西武鐵道、福容大飯店和東北角風景區管理處，大家齊心齊力促成賽事。

    新北市觀光旅遊局表示，鐵道馬拉松接力賽的精神是「若要跑得快，就一個人跑！若要跑得遠，就一群人跑！」7棒的IP分別為女神棒、海神棒、安神棒、山神棒、風神棒、恍神棒和迎神棒，賽道來回貢寮、雙溪，風景優美。

    2025年新北市鐵道馬拉松接力賽開放報名，還沒一週就額滿，完賽獎牌除了持續復刻台鐵的通行證「電氣路牌」，並首次將七神IP結合新北在地特色美景融入其中，色彩繽紛，讓跑友們愛不釋手。

    新北市鐵道馬拉松接力賽今天（20日）早上在貢寮區福隆開跑，今年是鐵道馬拉松舉辦第10年，報名熱度更勝以往。不少跑者與新北市長侯友宜（前排左）合照 。 （記者俞肇福攝）

    新北市鐵道馬拉松接力賽今天（20日）早上在貢寮區福隆開跑，今年是鐵道馬拉松舉辦第10年，報名熱度更勝以往。不少跑者與新北市長侯友宜（前排左）合照 。 （記者俞肇福攝）

    新北市鐵道馬拉松接力賽今天（20日）早上在貢寮區福隆開跑，今年是鐵道馬拉松舉辦第10年，報名熱度更勝以往。 （記者俞肇福攝）

    新北市鐵道馬拉松接力賽今天（20日）早上在貢寮區福隆開跑，今年是鐵道馬拉松舉辦第10年，報名熱度更勝以往。 （記者俞肇福攝）

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