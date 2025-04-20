彰化好無聊？陳思宏推新作《社頭三姊妹》 母親節返鄉分享

旅德作家陳思宏曾以長篇小說「鬼地方」奪得台灣文學金典獎，今年出版《社頭三姊妹》，完成彰化三部曲。（資料照，記者劉曉欣攝）

2025/04/20 07:03

〔記者劉曉欣／彰化報導〕旅德作家陳思宏曾以長篇小說「鬼地方奪得台灣文學金典獎，今年出版《社頭三姊妹》，完成「彰化三部曲「。彰化市南方書店邀請陳思宏，在5月11日母親節當天返鄉分享新書創作歷程，將於4月21日中午開放報名。

南方書店表示，陳思宏先後以《鬼地方》書寫永靖，以員林為背景寫出《樓上的好人》，最新作品則以社頭創作《社頭三姊妹》，知道今年陳思宏將會返回灣宣傳新書，馬上就邀請他返回彰化家鄉分享新書，因為行程滿檔，最後敲定母親節當天下午2點。

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南方書店指出，因為書店的場地空間很有限，大約只能容納45人，可能是陳思宏今年新書發表會最迷你的一場，將於4月21日中午在南方書店粉專開放報名，雖然當天是母親節，已經不少人都在詢問報名方法，就怕一推出就秒殺報不到。

南方書店強調，這場新書發表會將會準備小禮物，當然就是配合新書，要送社頭最出名的襪子，只是襪子也不只是襪子，將會是特製、令人充滿驚喜的襪子。而陳思宏也曾在臉書說過，很多人都說彰化很無聊，但無聊的地方最適合寫進小說，陳思宏的《鬼地方》翻譯成多種語言出版，把永靖故鄉帶到許多國家，讓全世界透過文學看見了永靖，也在書中看到了彰化。

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