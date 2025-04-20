為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    彰化好無聊？陳思宏推新作《社頭三姊妹》 母親節返鄉分享

    旅德作家陳思宏曾以長篇小說「鬼地方」奪得台灣文學金典獎，今年出版《社頭三姊妹》，完成彰化三部曲。（資料照，記者劉曉欣攝）

    旅德作家陳思宏曾以長篇小說「鬼地方」奪得台灣文學金典獎，今年出版《社頭三姊妹》，完成彰化三部曲。（資料照，記者劉曉欣攝）

    2025/04/20 07:03

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕旅德作家陳思宏曾以長篇小說「鬼地方奪得台灣文學金典獎，今年出版《社頭三姊妹》，完成「彰化三部曲「。彰化市南方書店邀請陳思宏，在5月11日母親節當天返鄉分享新書創作歷程，將於4月21日中午開放報名。

    南方書店表示，陳思宏先後以《鬼地方》書寫永靖，以員林為背景寫出《樓上的好人》，最新作品則以社頭創作《社頭三姊妹》，知道今年陳思宏將會返回灣宣傳新書，馬上就邀請他返回彰化家鄉分享新書，因為行程滿檔，最後敲定母親節當天下午2點。

    南方書店指出，因為書店的場地空間很有限，大約只能容納45人，可能是陳思宏今年新書發表會最迷你的一場，將於4月21日中午在南方書店粉專開放報名，雖然當天是母親節，已經不少人都在詢問報名方法，就怕一推出就秒殺報不到。

    南方書店強調，這場新書發表會將會準備小禮物，當然就是配合新書，要送社頭最出名的襪子，只是襪子也不只是襪子，將會是特製、令人充滿驚喜的襪子。而陳思宏也曾在臉書說過，很多人都說彰化很無聊，但無聊的地方最適合寫進小說，陳思宏的《鬼地方》翻譯成多種語言出版，把永靖故鄉帶到許多國家，讓全世界透過文學看見了永靖，也在書中看到了彰化。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播