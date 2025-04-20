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    04/20各報重點新聞一覽

    行政院長卓榮泰昨日赴新北市土城產業園區舉行產業座談會表示，「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」擴大適用對象，業者僅提出受美國關稅影響說明即可申請。（記者黃子暘攝）

    行政院長卓榮泰昨日赴新北市土城產業園區舉行產業座談會表示，「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」擴大適用對象，業者僅提出受美國關稅影響說明即可申請。（記者黃子暘攝）

    2025/04/20 07:06

    自由時報

    880億元支持方案擴大適用 受美關稅影響提出說明 即受理

    行政院提出八八○億元「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，週一（廿一日）將公布申請辦法，其中產業金融支持的多項措施，原申請條件單月營收需衰退十五％才能申請，在院長卓榮泰要求放寬申請資格、擴大適用對象下，業者僅提出受美國關稅影響說明即可申請。

    詳見880億元支持方案擴大適用 受美關稅影響提出說明 即受理

    罷免連署涉造假 國民黨北市黨部總幹事、書記長收押 主委黃呂錦茹請回 北檢研議是否抗告

    台北地檢署偵辦藍營罷免綠委吳思瑤、吳沛憶的連署書疑似偽造文書案，前日向台北地院聲請羈押禁見國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、總幹事姚富文、書記長初文卿、第一區黨部執行長曾繁川等四人。台北地院昨清晨裁定姚富文、初文卿羈押禁見，黃呂錦茹、曾繁川無保請回，當庭釋放。法官認為，不能因黃呂是市黨部主委，就推論她指示造假；北檢表示，待收到法院裁定理由後，研議是否提出抗告。

    詳見罷免連署涉造假 國民黨北市黨部總幹事、書記長收押 主委黃呂錦茹請回 北檢研議是否抗告

    鍾文智後 又有受關注被告潛逃 凌虐小姊弟主嫌 沒境管落跑

    炒作TDR被判刑卅年五月定讞的「連一鮑魚」前董事長鍾文智，宣判前在高等法院合議庭一連串違反程序的荒唐過程下，偷偷讓他交保及未給予電子監控，致其潛逃無蹤。鍾案才剛引發社會訾議，新竹也傳出當初犯行變態、人神共憤的凌虐小姊弟主嫌葉展皓，法官將他交保時，既無電子監控、也沒限制出境，上月廿七日向轄區警所報到後，隔天就失聯，法院傳不到人，只能發布通緝。

    詳見鍾文智後 又有受關注被告潛逃 凌虐小姊弟主嫌 沒境管落跑

    聯合報

    罷免連署案 黃呂錦茹無保請回

    檢調連日大規模偵辦罷綠委連署行動罷免，針對民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的連署案涉造假，北檢十七日搜索約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部黨部執行長曾繁川四人到案，十八日聲押禁見，台北地院昨天裁定黃呂錦茹、曾繁川無保請回，姚富文、初文卿羈押禁見。北檢將研議是否抗告。

    詳見罷免連署案 黃呂錦茹無保請回

    暌違34年台灣再辦世界露營大會 難覓合適場地

    暌違卅四年，二○二五世界露營大會將重回台灣舉辦，中華民國露營協會南北尋覓，最後只能選在卅四年前辦過的新北貢寮龍門露營地。籌備大會榮譽副理事長林晉章表示，這曝露很多露營場不符需求或不合法的窘境，身為主辦國相當尷尬。

    詳見暌違34年台灣再辦世界露營大會 難覓合適場地

    中國時報

    蔣萬安：居大位者要以蒼生為念

    檢調日前大動作搜索國民黨台北市黨部等處，司法遭疑「辦藍不辦綠」，台北市長蔣萬安對此接連拋出倒閣、要求搜索並約談國安會祕書長吳釗燮等主張，被外界認為是劍指賴清德總統。賴清德、蔣萬安19日同台，儘管雙方見面時握手，賴還向蔣「咬耳朵」，但蔣萬安致詞時意有所指地說：「居大位者一定要時時刻刻以民生為主、以蒼生為念」，喊話意味濃厚。

    詳見蔣萬安：居大位者要以蒼生為念

    扁籲包容 清算非對付在野好辦法

    前總統陳水扁19日受凱達格蘭學校邀請擔任「黃信介先生紀念講座」主講人，以「台灣民主的韌性與轉型」為題發表演說；他提到，尊重包容不同意見，才是民主真正的內涵，不能說意見不同就是「XX同路人」，更分享自己過去擔任總統時面對更嚴重朝小野大的經驗強調，清算非對付在野勢力最好的辦法，「而是有權力的人先讓步，促成對話」。

    詳見扁籲包容 清算非對付在野好辦法

    國民黨台北市黨部總幹事姚富文（左圖黃衣者）、市黨部書記長初文卿（右圖）羈押禁見。（記者劉信德攝）

    國民黨台北市黨部總幹事姚富文（左圖黃衣者）、市黨部書記長初文卿（右圖）羈押禁見。（記者劉信德攝）

    涉虐童的健身教練葉展皓棄保潛逃。（取自健身網頁IG）

    涉虐童的健身教練葉展皓棄保潛逃。（取自健身網頁IG）

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