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    彰化「回收地雷」7成是塑膠薄片 「減量黑洞」卻是廚餘

    彰化縣秀水鄉4月遭到垃圾退運，被破袋抽查到的資收物，過半都是塑膠薄片。（秀水鄉清潔隊提供）

    彰化縣秀水鄉4月遭到垃圾退運，被破袋抽查到的資收物，過半都是塑膠薄片。（秀水鄉清潔隊提供）

    2025/04/20 08:34

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣去年7月實施垃圾分類新制，提高退運標準，在將近10個月期間，總計退運30車次，其中今年就有5車次。從今年退運發現，「回收地雷王」是塑膠薄片，佔了退運資源回收物的7成，但廚餘才是垃圾的「減量黑洞」，仍有2成廚餘「偷渡」當一般垃圾丟棄！

    彰化縣環保局指出，今年垃圾退運的5車次依序是鹿港鎮、埔心鄉、芳苑鄉、彰化市與秀水鄉。因落袋抽查1袋廚餘量達30％被退運的是鹿港、埔心，而破袋抽查垃圾發現資源回收物超過12件，有芳苑27件，彰化市16件與秀水鄉23件。

    從今年垃圾退運3車次被抽查出的66件資收物來看，薄片塑膠就有46件，佔了將近70％，紙容器19件，佔了28％。光是彰化市抽查超標的16件，全部都是塑膠薄片，從手搖塑膠杯、塑膠餐盒到杯蓋都有。

    彰化市清潔隊長洪崇棠表示，因為塑膠薄片「輕薄短小」，民眾基於便宜行事、心存僥倖，就隨手混入一般垃圾， 才會被抽查破袋，起出的資收物全部都是塑膠薄片。

    不過，雖然塑膠薄片以數量登上「回收地雷王」，但廚餘才是垃圾的「減量黑洞」。因為，廚餘重量比塑膠薄片來得重，去年雖然回收成長了43%，環保局估計尚有20％廚餘「偷渡」當一般垃圾丟棄，也就是彰化縣每天平均有600公噸廚餘，約有120公噸被當垃圾丟，將增加回收便利性，縮小圾圾黑洞。

    環保局表示，從去年7月開始提高垃圾退運門檻，抽查到1個垃圾袋中含有12個資源回收物，或廚餘量達到到30％，就會整車退運。去年下半年共有25車次遭退運，其中，以新制上路的第1個月18車次最多，接著都是零星發生，去年12月到今年2月的連續3個月都掛零，直到上個月有3車次遭退運，4月迄今則有2車次。

    鹿港上個月被垃圾退運，就是抽查到超過3成的廚餘。（彰化縣環保局提供）

    鹿港上個月被垃圾退運，就是抽查到超過3成的廚餘。（彰化縣環保局提供）

    塑膠薄片登上回收地雷王，彰化市清潔隊認為民眾容易心存僥倖，把薄薄的杯蓋或是餐具都混入一般垃圾。（資料照，記者劉曉欣攝）

    塑膠薄片登上回收地雷王，彰化市清潔隊認為民眾容易心存僥倖，把薄薄的杯蓋或是餐具都混入一般垃圾。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化縣去年廚餘回收成長4成3，但仍有2成廚餘「偷渡」到一般垃圾丟。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化縣去年廚餘回收成長4成3，但仍有2成廚餘「偷渡」到一般垃圾丟。（資料照，記者劉曉欣攝）

    茶葉渣常被混入一般垃圾，但應該分類為生廚餘。（記者劉曉欣攝）

    茶葉渣常被混入一般垃圾，但應該分類為生廚餘。（記者劉曉欣攝）

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