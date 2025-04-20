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    西半部高溫上看34度 週三鋒面報到北台灣轉涼

    東半部高溫為28至30度，西半部可達32至34度，局部近山區的平地或河谷溫度會再更高一些，各地感受高溫悶熱。（資料照）

    東半部高溫為28至30度，西半部可達32至34度，局部近山區的平地或河谷溫度會再更高一些，各地感受高溫悶熱。（資料照）

    2025/04/20 07:00

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（20日）鋒面通過台灣北部海面，台灣北部及金馬地區有局部短暫陣雨或雷雨，金馬地區有局部較大雨勢，中部地區有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴，午後北部、宜蘭及各地山區有局部短暫雷陣雨。

    今日氣溫方面，預測各地低溫普遍在23至24度，而高溫東半部為28至30度，西半部可達32至34度，局部近山區的平地或河谷溫度會再更高一些，感受高溫悶熱，戶外活動應做好防曬保護並多補充水分。澎湖23至28度，金門22至27度，馬祖氣溫21至26度。

    空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

    週一（21日）至週二（22日）西南風逐漸增強，水氣減少，各地高溫炎熱，尤其東南部有機會發生焚風，且大台北盆地、花東縱谷及中南部近山區平地或河谷溫度也偏高；北部23至35度，中部21至34度，南部23至34度，東北部、東部22至32度，東南部23至32度。

    週三（23日）鋒面接近、週四（24日）鋒面通過及東北風增強，北部及東北部氣溫逐漸下降；北部20至29度，中部22至31度，南部23至33度，東北部20至27度，東部22至28度，東南部23至29度。北部地區及基隆北海岸有局部短暫陣雨或雷雨，中部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

    溫度:

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    22 ~ 32 25 ~ 32 26 ~ 31 24 ~ 29

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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